Cloppenburg Unter dem Motto „Theke, Tanzfläche, Telefonzelle“ stellt Victoria Biesterfeld beim Sonntagsspaziergang am 20. Oktober im Museumsdorf eine Discogeschichte in Objekten vor. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Vortragssaal der Münchhausenscheune.

2014 war endgültig Schluss: In der Harpstedter Kultdiskothek „Zum Sonnenstein“, die bekanntlich vor einigen Monaten ins Museumsdorf überführt wurde, gingen die Effektlichter aus. Der Laden rentierte sich nicht mehr, zu sehr hatte sich die Freizeitgestaltung junger Menschen in den vergangenen Jahren gewandelt. Die Hoffnung auf einen neuen Pächter, der die Disco übernehmen würde, blieb jedoch. Statt das Gebäude auszuräumen, ließ man daher im Inneren alles so, wie es nach der letzten Partynacht gewesen war.

Ein Glücksfall für das Museumsdorf: Wie in einer Zeitkapsel wurde die Diskothek mit ihrer Ausstattung – von der DJ-Kabine bis zum Getränkechip – konserviert und konnte vollständig gesichert werden. Seitdem wird die umfangreiche Sammlung gesichtet, restauriert, dokumentiert und erforscht.

Der Vortrag befasst sich mit den Gegenständen aus der Kultdiskothek und damit, was sie uns über die Jugend-, Pop- und Freizeitkultur der 1970er und 1980er Jahre in der nordwestdeutschen Provinz verraten. Nach einer kurzen Einführung in die (Bau-) Geschichte der Diskothek stellt Projektkoordinatorin Biesterfeld ausgewählte Objekte mit ihrer spezifischen Geschichte vor: Warum stand in der Diskothek eine Telefonzelle? Wie viele verschiedene Lichteinstellungen konnte man mit der beleuchteten Tanzfläche erzeugen? Und, ganz wichtig: Was haben Flaschenböden und Autobatterien miteinander zu tun?

• Wie lebten die Kinder früher? Was aßen sie früher? Was spielten sie früher? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr beinhaltet eine kindgerechte Führung am Sonntag. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kasse.

• Die Töpferei hat am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In welcher Mühle der Windmüller am Sonntag von 10 bis 15 Uhr arbeitet, ist an der Kasse zu erfahren.