Cloppenburg Der Sonntagsspaziergang am morgigen 7. Juli im Museumsdorf führt in die kürzlich eröffnete Fahrradausstellung „Hier ist das Rad zuhause – 100 Jahre Kalkhoff“. Anlässlich des Firmenjubiläums zeigt das Museumsdorf die Geschichte des Cloppenburger Fahrradherstellers. Beginnend mit Firmengründer Heinrich Kalkhoff als Landbriefträger im Jahr 1919 bis hin zur führenden E-Bike-Marke der Gegenwart präsentiert die Ausstellung die wichtigsten Meilensteine des Unternehmens. Anhand ausgewählter Räder und weiterer Objekte der Kalkhoff-Sammlung erhalten die Besucher so einen Überblick zur Firmen- wie auch zur Kulturgeschichte des Fahrrads im Nordwesten. Jenny Apel, Magdalena Gerwien und Christian Dickmeis, die am Ausstellungskonzept beteiligt waren, stellen die kleine Schau vor. Treffpunkt für die Führung ist um 14.30 Uhr an der Museumskasse.

• Kinder ab acht Jahren können am kommenden Sonntag in der kleinen Bauerschaftsschule im Museumsdorf eine Schulstunde wie vor 250 Jahren erleben. Sie erfahren, wie der Unterricht früher ablief und welche Fächer unterrichtet wurden. Wer mag, kann sich darin üben, seinen Namen in Sütterlin zu schreiben und anschließend die Dorfschulreife ablegen. Treffpunkt für dieses Angebot ist um 14 Uhr an der Museumskasse.

• An Kinder ab sechs Jahren richtet sich auch das Angebot des Museumsbäckers. Unter fachkundiger Anleitung können Nachwuchsbäcker einen Teig kneten, sich ein Brot gestalten und es anschließend im historischen Steinbackofen backen. Interessenten kommen um 14 Uhr zum Backhaus Wehlburg.

• Und außerdem sind am Samstag und Sonntag die Töpferei von 13 bis 17 Uhr und die Museumsbäckerei von 10 bis 18 Uhr geöffnet.