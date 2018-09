Cloppenburg Der kommende Sonntag, 30. September, steht im Cloppenburger Museumsdorf ganz im Zeichen der Familie. Es werden verschiedene Aktionen für Groß und Klein angeboten.

• „Wenn ein Museum erbt“ – unter diesem Titel stellen Sabine Dittmer und Hannah Drissen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der Sonntagsspaziergang“ ein neues Forschungsprojekt am Museumsdorf vor, das sich mit „einem Reihenhausinventar als Materialisierung von Alltagskultur im biografischen Kontext“ beschäftigt. Mit dem Zeitschnitt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewährt das Reihenhausinventar einen exemplarischen Einblick in ein Familienleben der Nachkriegszeit bis ins Jahr 2017.

Die beiden Wissenschaftlerinnen sind während ihrer achtmonatigen Musealog-Fortbildung im Museumsdorf Cloppenburg beschäftigt. Ihr Vortrag zum ersten Teil der Projektvorstellung beginnt um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Der zweite Teil der Veranstaltung ist für Sonntag, 4. November, geplant.

• Kinder dürfen am Sonntag im Museumsdorf „essen wie damals“. Zwischen 14 und 17 Uhr können sie direkt in den Haakenhof kommen und auf dem offenen Feuer kochen und anschließend gemeinsam essen. Es handelt sich um ein offenes Angebot, bei dem Kinder einfach in dem angegebenen Zeitraum dazukommen können.

An Kinder ab sechs Jahren richtet sich auch das Angebot des Museumsbäckers. Unter fachkundiger Anleitung können die Teilnehmer einen Teig kneten, sich ein Brot gestalten und anschließend im historischen Steinbackofen backen.

Da nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung steht, nimmt der Museumsbäcker im Backhaus Wehlburg ab 12.30 Uhr am Backtag Anmeldungen entgegen. Der Backkurs beginnt dann um 14 Uhr.

• Zudem hat die Museumstöpferei von 14 bis 17 Uhr geöffnet, hier kann man die Arbeit an der Töpferscheibe verfolgen. Ebenso können die Museumsdorf-Besucher in der Museumsbäckerei einen Blick in den historischen Steinbackofen werfen. Zwischen 10 und 18 Uhr kann außerdem frisches Brot gekauft werden.

Die Spinnstube im Hof Quatmann hat am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet und Besucher können der Spinnerin bei der Arbeit zusehen.