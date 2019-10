Cloppenburg Sound of silence, What a wonderful world und Halleluja – das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Benefizkonzert, das der Gospelchor St. Andreas Cloppenburg am Freitag, 8. November, gemeinsam mit den Hot Jazz Stompers geben wird.

Benefiz deshalb, weil dieser gemeinsamer Auftritt in der Basilika in Bethen über die Bühne geht. Für die neue Bether Orgel sind auch die Spendengelder bestimmt, um die am Ende des Konzertes gebeten wird. Besonders ist dabei nicht nur die musikalische Zusammenarbeit, beide Ensembles blicken in diesem Jahr auf Jubiläen zurück. Der Gospelchor besteht seit fast zwei Jahrzehnten und die Stompers feierten kürzlich ihr 40-jähriges Bestehen.

Wie aus dem Titel des Konzertes „Gospel meets Jazz“ hervorgeht, wagen beide Musikgruppen eine projektbezogene Fusion. Das Programm enthält Stücke, die beide Gruppen in ihrem Repertoire haben. Zwei gemeinsame Proben im Kulturbahnhof ließen bei allen Beteiligten die Begeisterung und die Zuversicht wachsen, dass dieses Experiment gelingt, heißt es von beiden Gruppen. Beginn ist am 8. November um 19 Uhr.