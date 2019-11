Cloppenburg Für das vorweihnachtliche Konzert „Musik in d’Lüchterkark“ am Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, in der St.-Bernhard-Kirche in Emstekerfeld gibt es noch Karten. Dabei sind die Gruppen „Laway“, „Triangel“ und „La Kejoca“.

Die Künstler rund um die bundesweit bekannten Folkgruppen besuchen nun seit fast 20 Jahren im Advent und rund um den Jahreswechsel ausgewählte Kirchen der Region zwischen Ems und Jade. Ein Meer von Kerzen erhellt die Kirchen in stimmungsvoller Atmosphäre, in der Lieder zum Advent und zur Weihnacht, Songs, die die raue Wirklichkeit der Menschen am Meer widerspiegeln, und Stücke voller Hoffnung und Freude erklingen.

Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 17 Euro) im Vorverkauf beim Münsterland-Echo-Verlag (Brandstraße 5, Telefon 0 44 71/9 22 50). An der Abendkasse kosten die Tickets 23 Euro (ermäßigt 20 Euro).