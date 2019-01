Cloppenburg „Mit Mut und Zuversicht geht die St.-Andreas-Gemeinde in das neue Jahr“, sagte Kaplan Michael Bohne auf dem Neujahrsempfang am Sonntag im neuen Pfarrheim St. Josef. Zahlreiche Mitglieder aus allen vier Gemeindeteilen hatten sich zum Stelldichein eingefunden und stießen auf das neue Jahr an.

Gemeindeausschussvorsitzender Ludger Heuer hielt zu Beginn einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Als herausragendes Ereignis betrachtete er die Umgestaltung der Josef-Kirche in eine Jugendkirche, die „eine Sogwirkung auch über die Stadtgrenzen hinaus haben wird“, sagte er. „Sie ist eine Riesenchance für die Kirchengemeinde und die einzige im Offizialatsbezirk Oldenburg.“

Heuer thematisierte auch den Missbrauch in der katholischen Kirche und unterstrich dabei die Forderung des münsterschen Bischofs Felix Genn, die Verjährungsfristen für Sexualstraftäter aufzuheben. Auch Kaplan Michael Bohne nahm die Thematik auf und machte deutlich, dass die Gemeinde ein Präventionsschutzkonzept erarbeitet habe. Darin seien Standards aufgeführt, wie sich Erwachsene in der Gemeindearbeit mit Kindern und Jugendlichen zu verhalten hätten.

Großes Lob spendete er den vielen Ehrenamtlichen in der Gemeinde, die mit Freude und einer Selbstverständlichkeit die Arbeit bereicherten.

Besonders lobte er die 200 Sternsinger, die sich am Wochenende auf den Weg gemacht hätten, um den Segen in die Häuser zu bringen. Auch der Empfangsgesellschaft im Pfarrheim machten die „Drei Könige“ mit ihrem Liedvortrag eine Freude.

Schwerpunkt der baulichen Maßnahmen werden im kommenden Jahr die Planungen eines neuen Pfarrheims in St. Andreas sein, dazu die eines Hauses für caritative Dienste sowie eines neuen Domizils für die Bücherei. Kaplan Bohne überbrachte auch im Namen von Pfarrer Bernd Strickmann die guten Wünsche für das neue Jahr an die Gemeinde.

Pfarreiratsvorsitzende Theresia Klinke bedankte sich beim Vorbereitungsteam von St. Josef für die Organisation des Neujahrsempfangs, der mit einem gemeinsamen Singen, unterstützt vom Kirchenchor, zu Ende ging.