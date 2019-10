Cloppenburg Fuchs und Wolf sagen sich noch bis Freitag, 15. November, im Foyer des Kreishauses Cloppenburg, Eschstraße 29, „gute Nacht“. Bis dahin findet im Rahmen der 8. Oldenburger-Münsterland-Wildwoche der Kreisjägerschaften Cloppenburg und Vechta die Ausstellung zum Thema „Natürlich – Nachhaltig! Jagd im Oldenburger Münsterland“ statt. Alle zwei Jahre wird dazu eingeladen. Die Landkreise wechseln sich als Gastgeber ab.

Zum Aktionstag wird am morgigen Sonntag, 27. Oktober, um 12 Uhr in das Foyer des Kreishauses eingeladen. Auf denselben Tag fällt auch der dritte Jagd- und Umwelttag im Oldenburger Münsterland. „Dazu gibt es ein umfangreiches Programm mit viel Wissenswertem und Interessantem rund um das Thema Jagd, Natur und Umwelt“, erklären der Kreisjägermeister Herbert Pitann und der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Cloppenburg, Bernd Kurmann, unisono.

Präparierte heimische Wildtiere werden in einem großen Diorama in ihrem natürlichen Lebensraum gezeigt. Erläuterungen dazu gibt es von Jäger Franz von der Heide. Auch der Umweltschutz und die Hege werden einen Teil der Ausstellung einnehmen.

Start der Ausstellung ist am morgigen Eröffnungssonntag um 10.30 Uhr mit einer Hubertusmesse in der St.-Marien-Basilika in Bethen. Musikalisch begleitet wird die Messe von der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Garrel. Neben den Jagdhörnern kommen auch Alphörner und Pauken zum Einsatz. Im Anschluss hat das Kreishaus Cloppenburg seine Türen für die Jagdausstellung geöffnet.

Es wird ein Programm für die ganze Familie geboten. „Es gibt Mitmachaktionen im Rahmen der ,Rollenden Waldschule’. Ein Falkner wird vor Ort sein, und Besucher können live ein Frettchen beobachten“, sagt Kurmann. Auch das Thema Wolf und seine Risse bei Schafen und anderen Tieren werden thematisiert. Ebenso gibt es Informationen zu Wildäckern und Blühstreifenprogrammen.

Verschiedene Jagdhunderassen können bei der jagdlichen Arbeit beobachtet werden. Zudem geht es auch um invasive Arten wie Waschbären, Nutria, Nilgänse oder Marderhunde. Stefan Thoben aus Garrel informiert über die Fangjagd. Die Caritas bietet Vogelkästen an. Im Schießkino kann sich jeder Besucher versuchen.

Ihre Malkunst beweisen können Kinder bei einem Malwettbewerb. Für die Gewinner gibt es Preise. Außerdem werden Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten.