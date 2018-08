Cloppenburg Die Erweiterung des Museumsdorfs Cloppenburg um die 60er, 70er, 80 er und 90er Jahre ist in vollem Gange. Kaum ist die Umsetzung der Landdisco „Sonnenstein“ von Harpstedt in das niedersächsische Freilichtmuseum angelaufen (NWZ berichtete), nimmt ein weiteres Projekt erste Formen an: der Wiederaufbau des ersten Cloppenburger Fertighauses. Dieses war 1958/59 an der Kirchhofstr. gebaut worden.

Die Stiftung Museumsdorf hatte den Walmdachbungalow kurzfristig vor dem Abriss bewahrt, ihn im Herbst 2017 abgebaut und in einer Halle gelagert. Das Haus vom Typ „Deutschland“ hatte die Cloppenburger Niederlassung der emsländischen Fertighausfirma Förster erstellt. Der Betrieb befand sich viele Jahre im Bereich der heutigen Sporthalle an der Leharstraße. Von den späten 50er Jahren bis 1962 stellte die Firma dort ihre so genannten „Therma-Fertighäuser“ her. Diese sollten nach Angaben von Förster „durch Isolierung äußerst temperaturbeständig“ sein.

„Die näheren geschichtlichen Hintergründe dazu sollen wissenschaftlich erforscht und ein Konservierungs- und Ausstellungskonzept erarbeitet werden“, heißt es in einer Vorlage der Cloppenburger Stadtverwaltung zur Sitzung des städtischen Kultur-, Sport- und Marktauschusses am vergangenen Mittwoch. Für die Translozierung und Lagerung des Gebäudes rechne das Museumsdorf mit Gesamtkosten von 43 000 Euro. Die Finanzierung übernähmen der frühere Eigentümer mit 10 000 Euro € und das Museumsdorf mit Eigenmitteln in Höhe von rund 23 000 Euro, hieß es weiter. Für das verbleibende Defizit stellte das Museum bei der Stadt Cloppenburg ein Zuschussantrag in Höhe von 10 000 Euro.

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme empfahl der Fachausschuss dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss die Förderung zu beschließen.

Der Leiter der bauhistorischen Abteilung des Museumsdorfs, Dr. Michael Schimek, hat sich in einem Aufsatz bereits intensiv mit der Geschichte des ersten Cloppenburger Fertighauses beschäftigt. Demnach war der „staatlich geprüfte Kunstgärtner“ Reinhold von Hammel (12. Dezember 1886/Bunnen bis 25. Mai 1968/Cloppenburg) bereits 72 Jahre alt, als er das Therma-Fertighaus vom Typ „Deutschland“ für sich und seine später von ihm geehelichte Haushälterin 1958/59 an der Kirchhofstraße 28 in Cloppenburg erbauen ließ.

Möglicherweise zeugt der rund 41 500 Mark teure Hausbau von einer gewissen Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen: Von Hammel soll einen Hang zum Besonderen gehabt haben, und etwas Besonderes war sein Therma-Fertighaus damals allemal und wurde offensichtlich auch so wahrgenommen.

Zudem brauchte von Hammel aufgrund unvorhergesehener familiärer Entwicklungen möglichst schnell ein neues Dach über dem Kopf, was den Bau eines vorgefertigten Hauses eines vor Ort ansässigen Herstellers zusätzlich attraktiv machte.

Von Hammel entschied sich für die 9 x 12 m Grundfläche umfassende Therma-Haus-Variante mit Teilkeller, begehbarem Dachboden unter einem pfannengedeckten Walmdach mit Gauben.

Heiztechnisch zeigt sich das Haus weniger modern: Eine Zentralheizung wurde erst 1978 installiert. Bis dahin wurde mit Ölöfen geheizt. Laut Auskunft des letzten Bewohners musste in dem Therma-Fertighaus trotz des Namens Therma „viel geheizt“ werden.

Das Anwesen bestand neben dem Wohnhaus aus einem zeitgleich näher zur Straße in Massivbauweise errichteten Verkaufs- und Werkstattgebäude. Ursprünglich als Blumengeschäft und Friedhofsgärtnerei geführt, kaufte nach dem Tod von Hammels 1968 der Steinmetz Dierkes das Anwesen und richtete hier eine bis Anfang der 2000er Jahre betriebene Zweigstelle zum Verkauf von Grabsteinen ein. 2016 zog der letzte Mieter aus dem Wohnhaus aus.

„Unsere Ressourcen sind jetzt erst einmal durch das Discoprojekt mindestens bis 2019/2020 gebunden. Allerdings laufen die Fertighaus-Planungen schon parallel, erste Gespräche mit der Stadt hat es bereits gegeben“, erklärte Schimek am Donnerstag auf NWZ-Nachfrage.