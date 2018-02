Cloppenburg Einfach die Sprühflasche in die Hand nehmen, ein paar Mal hin- und herwinken und das Bild fertig? Wer denkt, Graffiti-Kunst geht mal eben so, liegt weit daneben. Jetzt waren Kinder einer Messdienergruppe aus der katholischen Stadtgemeinde St. Andreas und weitere Jugendliche aus Wildeshausen in einer Halle damit beschäftigt, Folien zu schneiden, sie auf vorbereitete weiß beschichtete Holzplatten zu legen und sie in bestimmten Farben zu besprühen. Das Ganze wiederholte sich mehrere Male, und durch das „Sprayen“ verschiedener Bereiche entstand langsam ein Bild, das an das Werk des Sprayers Bansky aus Großbritannien angelehnt ist.

Gemütlich waren die Arbeiten nicht: Das war echte Geduldsarbeit, und die Kälte in der Halle ließ den Atem der Kinder und Jugendlichen als Dampf aufsteigen. Das fertige Bild zeigt den gekreuzigten Jesus in schwarz-weißen Schattenkonturen. Die jungen Leute haben den Hintergrund bunt gestaltet und mit Aussprüchen ihrer Sprache und ihres Lebensgefühls versehen. So ist das Bild kein Imit- sondern ein Unikat.

Um 19 Uhr war die Arbeit in bitterer Kälte geschafft. Wer das „Spray-Kreuz“ anschauen möchte, kann das ab sofort in der St.-Josef-Kirche tun. Das neue Kreuz hängt nicht von ungefähr genau zum ersten Fastensonntag in der Kirche: Es soll ganz bewusst ein Anstoß sein, und für einige Betrachter ist das Bild ganz sicher auch Provokation, weicht es doch sehr vom gewohnten Bild von Jesus Christus am Kreuz ab. In seiner Hand trägt er übrigens Einkaufstaschen. Anstoß und Provokation können aber auch zum weiteren Nachdenken über die Person Jesu führen. Impulse für das eigene Nachdenken sind in der Nähe des Spray-Kreuzes zu finden.

Das Original des gestalteten Kreuzes stammt vom britischen Künstler Banksy, der sich selbst bei seinen Werken außen vor hält. Nicht einmal das Jahr seiner Geburt ist bekannt. Seine Werke finden sich auf Hauswänden, die anschließend hohe Summen wert sind.

Gern irritiert der Künstler mit seinen Bildern und greift dabei auf bekannte Motive aus dem religiösen oder sogar politischen Bereich zurück. Nun hat der Künstler ungewollt sogar seine Fußstapfen in einer Cloppenburger Kirche hinterlassen.