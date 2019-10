Cloppenburg Sie sind klein, grün und lieben Müll – die Olchis wurden vom Kinderbuchautor Erhard Dietl ins Leben gerufen und haben sogleich die Herzen der Kinder erobert.

Die Puppenspieler Dorothee Wellfonder und Wolfgang Kaup-Wellfonder vom Mülheimer Figurentheater Wodo brachten die Olchis nun auf die Bühne der Roten Schule in Cloppenburg und begeisterten mit dem Stück „Die Olchis: Wenn der Babysitter kommt“ die kleinen Theaterbesucher restlos.

Die Olchis lieben Müll und Dreck. Ihr Lieblingsessen ist ranziges Huhn mit vielen knackigen Maden und gewürzt mit rostigen Nägeln und stinkigem Schuhsohlenaroma. Und als Getränk gibt es Olchi-Limo mit Krötenrotze – echt lecker, sind die Olchis begeistert, während die zuschauenden Kinder laut „Igitt! Das kann man nicht essen!“ schreien. Die Olchis fühlen sich aber sehr wohl auf ihrem Müllberg, wo sie so viele leckere Dinge, wie gammelige Pizza und dreckige Socken finden.

Das Leben für die Olchis ist herrlich. Sie bauen sich eine Rutsche und reiben sie mit schimmeligem Brot und Rotze ein, denn so ist sie besonders glitschig. Aber eines Tages müssen die Eltern der drei kleinen Olchis zu einer Versammlung und engagieren einen Babysitter. Frau Pfifferling hat allerdings keine Ahnung, was auf sie zu kommt und daher räumt sie zum großen Entsetzen der Olchi-Kinder gründlich auf und putzt sogar. Sie entsorgt die stinkenden Socken und die vergammelte Pizza und kocht zu allem Überfluss auch noch eine gesunde Tomatensuppe. Die Olchis schütteln sich vor Ekel – denn gesundes Gemüse und vor allem Tomaten sind ihnen ein Graus.

Als Frau Pfifferling auch noch das Olchi-Baby gründlich mit Seife wäscht, geraten die Olchis in Not. Das Baby bekommt einen Ausschlag und wird krank – denn Olchis vertragen keine Seife und keine Sauberkeit. Da muss der Drache Feuerstuhl, der mit den Olchis auf dem Müllberg wohnt, helfen. Aber es ist gar nicht so einfach, einen Babysitter zu vertreiben. Erst als Feuerstuhl Kotzbrock spuckt und die Olchis – mit lautstarker Unterstützung der Kinder – Ratten und Mäuse auf Frau Pfifferling werfen, ergreift diese die Flucht.

Schnell wird das Baby mit der alten Pizza und Müll eingerieben. Als es endlich wieder wie ein Olchi riecht, verschwindet der Ausschlag – rechtzeitig bevor die Eltern nach Hause kommen.

Dorothee Wellfonder und Wolfgang Kaup-Wellfonder faszinieren die Kinder mit ihrer turbulenten Geschichte aus dem Leben der Olchis. Die kleinen Theaterbesucher singen begeistert den „Olchi-Blues“ mit, werfen Mäuse auf Frau Pfifferling und haben sichtlich Spaß daran, dass die Olchis laut rülpsen und furzen – denn, das ist die Lieblingsbeschäftigung der Olchis.

Mit viel Applaus verabschiedeten die Kinder die beiden Puppenspieler und die freche und vorlaute Olchi-Bande.