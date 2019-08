Cloppenburg Die Ausstellung „50 Jahre Siedlergemeinschaft Sevelter Straße 1969 bis 2019“ wird am morgigen Sonntag, 18. August, 11.15 Uhr, im Cloppenburger Rathaus eröffnet. Die einführenden Worte spricht Dr. Michael Schimek, Leiter der bauhistorischen Abteilung des Museumsdorfs Cloppenburg. 23 Siedlerfamilien fingen vor einem halben Jahrhundert an, dem bis dahin fast unbebauten Teil am südlichen Stadtrand Leben einzuhauchen. Der Sternbusch ist seitdem gewachsen, inzwischen 4000 Cloppenburger leben dort.

Wie entwickelte sich die einstige Arbeitersiedlung zu einer aktiven und lebendigen Siedlergemeinschaft? Anhand von Geschichten und Bildern stellt die Siedlergemeinschaft ihr „Zuhause“ und das Zusammenleben im Sternbusch vor. Die Ausstellung ist vom 18. August bis 13. September zu sehen: montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Die Ausstellungsleitung hat der frühere Ortsvorsteher Norbert Marquering übernommen.

Die Ausstellung erstreckt sich über 16 Stationen, die das Leben der Siedlergemeinschaft der vergangenen 50 Jahre dokumentiert. In einer Ecke werden die Kohlkönigspaare der vergangenen Jahre vorgestellt, und in einer Vitrine sind die traditionelle Kohlkönigskette sowie die Krone ausgestellt. Zudem befindet sich in der Glasvitrine das Sternbuch, welches zum 40-jährigen Bestehen der Siedlergemeinschaft angeschafft worden und mit 30 Geschichten über das Leben in Sternbusch gefüllt ist. Eine weitere Station präsentiert eine Sternbuscher Frau, die seit Jahrzehnten Marmelade einkocht.

Derzeit sind 73 Familien Mitglied in der Siedlergemeinschaft. „Viele Vereine haben das Problem, dass sie über die Jahre hinweg sehr alt werden. Bei uns ist es allerdings so, dass wir eine Mischung aus allen Altersgruppen haben und auch insbesondere die jungen Leute Interesse am Verein hegen“, sagt Josef Kuper, alteingesessenes Mitglied der Siedlergemeinschaft Sevelter Straße. Er sei stolz darauf, dass seit einer so langen Zeit diese Gemeinschaft existiere. Die 50 Jahre brächten viele schöne Erinnerungen.