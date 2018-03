Cloppenburg Fast drei Millionen Mitglieder der Evangelischen Kirche in ganz Niedersachsen sind an diesem Sonntag, 11. März, unter dem Motto „Kirche mit mir“ aufgerufen, ihre Gemeindekirchenräte zu wählen – auch in Cloppenburg. Die NWZ hat im Gespräch mit Pastor Wolfgang Kürschner die wichtigsten Fragen zur Wahl geklärt.

Was ist der

Gemeindekirchenrat ?

In der Evangelischen Kirche sind die Räte sozusagen das Parlament der Gemeinden. Sie entscheiden, was in der Gemeinde passiert. Das ist vergleichbar mit einem Stadtrat.

Was macht der

Gemeindekirchenrat ?

Die Ratsmitglieder tragen Verantwortung für die Finanzen, Immobilien und das Personal der Kirchengemeinde. Darüber hinaus haben sie ein Mitbestimmungsrecht an der inhaltlichen Ausrichtung des Gemeindelebens. Sie bestimmen so die Arbeitsschwerpunkte und setzen auch die Termine der Gottesdienste an den Feiertagen fest.

Warum ist der Gemeindekirchenrat wichtig ?

„Wir machen die Gemeindearbeit für die Menschen vor Ort. Deshalb müssen auch genau diese Menschen ein Mitbestimmungsrecht haben“, sagt Kürschner.

Zudem sei es für die hauptberuflichen Kirchenvertreter wichtig zu wissen, was die Menschen wollten. Kürschner: „Deshalb wollen wir in Zukunft bei den wirklich großen Entscheidungen im Vorfeld auch immer die Meinung der Gemeinde einholen.“

Wie viele Mitglieder

hat der Rat ?

Insgesamt kommt die Cloppenburger Gemeinde auf 17 Ratsmitglieder. Zwei Plätze entfallen auf die beiden Pastoren der Gemeinde, zehn Mitglieder werden am Sonntag neu gewählt und fünf weitere Mitglieder im Anschluss in den Rat berufen.

Warum werden Mitglieder gewählt und berufen ?

Das ist im Kirchenwahlgesetz so vorgeschrieben. Die gewählten Ratsmitglieder sind die direkten Vertreter der Gemeinde. Die berufenen Mitglieder sollen besondere Kompetenzen mitbringen oder unter der Berücksichtigung ihrer Herkunft beziehungsweise der Ausrichtung ihres Glaubens als Ergänzung zu den anderen Ratsmitgliedern ausgewählt werden.

Wie lange dauert

eine Amtsperiode ?

Eine Amtsperiode im Gemeindekirchenrat ist auf insgesamt sechs Jahre angelegt.

Wer darf an der Wahl

teilnehmen ?

Zur Wahl berechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder der Kirchengemeinde. Allerdings muss man am Wahltag mindestens 14 Jahre alt und seit mindestens drei Monaten Mitglied der Gemeinde sein.

Wann und wo wird in

Cloppenburg gewählt ?

In Cloppenburg gibt es zwei Wahllokale. Im Martin-Luther-Haus an der Ritterstraße 6a gegenüber der Kirche wird von 9 bis 12 Uhr gewählt, allerdings nicht während des Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt. Von 13 bis 18 Uhr kann im Gemeindezentrum Schwedenheim an der Friesoyther Straße 7 gewählt werden. Dort gibt es dann auch ein Wahlcafé, in dem kostenlos Kaffee und Kuchen angeboten werden.