Religion: Evangelische Kirche zeigt weiter Videos

Cloppenburg Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Cloppenburg wird nach dem Erfolg der Oster-Andacht auch für die kommenden Sonntage kurze Andachten auf Video aufzeichnen und über ihre Homepage zugänglich machen. Etwas ganz Besonderes soll dabei die Andacht am 3. Mai werden.

Auch im Fall, dass Anfang Mai noch keine Gottesdienste mit Besuchern in den Kirchen stattfinden dürfen, soll am ersten Mai-Sonntag die Gemeinde miteinander Abendmahl feiern können. „Dazu haben wir unseren Abendmahlswein und Traubensaft von einer Brennerei in Haselünne in kleine Flaschen abfüllen lassen“, berichtet Pastor Wolfgang Kürschner.

Wer an dem Abendmahl teilnehmen möchte, kann sich bis zum 30. April im Kirchenbüro unter Telefon 0 44 71/ 8 10 51 anmelden. „Wir benötigen lediglich Namen und Anschrift der Besteller dazu, für den Fall, dass mehrere Personen im Haushalt am Abendmahl teilnehmen wollen, die Anzahl der benötigten Wein- oder Saftfläschchen und Oblaten“, erklärt Kürschner das Verfahren. Allen, die sich zum Abendmahl angemeldet haben, werden rechtzeitig vor Sonntag Wein oder Saft und Oblaten – hygienisch verpackt – nach Hause gebracht.

„Wenn am Sonntag alle pünktlich um 10 Uhr das Video mit der Abendmahls-Andacht starten, werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir werden die Anderen nicht sehen, aber wir werden wissen, dass sie da sind“, freut sich Kürschner auf das Erlebnis.

In der Zwischenzeit hat die Kirchengemeinde ein Seelsorge-Telefon eingerichtet. Täglich von 9 bis 21 Uhr steht einer der beiden evangelischen Pastoren als Gesprächspartner für Menschen, die jemanden zum Reden brauchen, bereit. Unter der Nummer Telefon 015 73/ 3 26 11 11 ist neben normalen Telefon-Gesprächen auch ein Video-Anruf über WhatsApp möglich.

Pastor Andreas Pauly betont: „Das Angebot richtet sich durchaus nicht nur an Mitglieder unserer Gemeinde, sondern an alle, die unseren Dienst als Seelsorger brauchen.“ Schließlich, so Pauly und Kürschner, werde in diesem Punkt auch in Zeiten, in denen man sich persönlich aufsuchen könne, kein Unterschied gemacht.