Cloppenburg Talentshows sind groß in Mode. Aber sie immer nur zu Hause auf dem Sofa zu gucken, damit ist jetzt Schluss. Das Cloppenburg Marketing (CM) präsentiert an diesem Samstag, 26. Oktober, im Rahmen der Kampagne „Samstags einkaufen bis 18 Uhr“ eine große Talentshow mitten in der Stadt. Die UFA-Talentbase präsentiert von 14 bis 18 Uhr auf der Bühne in der Stadtmitte jede Menge junge Showtalente und auch jede Menge Abwechslung.

Die UFA-Talentbase ist seit zehn Jahren deutschlandweit auf der Suche nach neuen Talenten für die Fernseh-Formate „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und viele mehr. Auf dieser Suche wurden schon herausragende Künstler entdeckt, die nun das Cloppenburger Publikum begeistern wollen. Auf der Bühne in der Stadtmitte kann man vielleicht den einen oder anderen großen Star von morgen live und hautnah erleben.

Unterhaltung ist auf jeden Fall garantiert. In Cloppenburg dabei sind die Popsänger Patrick Keil und Manuela Iengo, die viele von der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ kennen. Auch Schlagersängerin Tina Heeschen und das 13-jährige Stimmwunder Phil Schaller werden live vor Ort auftreten.

Aber nicht nur klangvolle Stimmen werden am Samstag zu hören sein. Für Abwechslung auf der Bühne sorgen außerdem der Schwerttänzer Joel und die Dance-Crew „Power Girls“. Ebenfalls dabei sind Matthias Marquardt und Oscar und Mino Benito.

Das alles gibt es am Samstag live und kostenfrei in der Innenstadt zu hören und zu sehen. Zudem haben Besucher die Möglichkeit zum entspannten Shoppen, denn die Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet. Und natürlich ist am Samstag das Parken in Cloppenburg wieder kostenfrei.