Cloppenburg An diesem Samstag ist es wieder soweit: Der zweite Themensamstag des zweiten Eventblocks im Rahmen der Kampagne „Cloppenburg – samstags einkaufen bis 18 Uhr“ widmet sich ganz den Themen Tanz und Bewegung.

Anlässlich dieser Veranstaltung der CM Cloppenburg Marketing GmbH und des Vereins Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg wird in der Stadtmitte auf dem LzO-Vorplatz eine Bühne aufgebaut, auf der verschiedene Tanzgruppen jeglichen Alters zu tollen Rhythmen abwechslungsreiche Tanzvorführungen zeigen. Los geht es um 14 Uhr mit der stimmungsvollen Musikgruppe O’Tunes aus den Niederlanden.

Ab 14.30 Uhr wird es – passend zum Wetter – noch einmal sommerlich in Cloppenburg: Brasilianische Rhythmen und feurige Samba-Tänze erwarten die Besucher. Die brasilianischen Tänzerinnen, stilecht im Rio-Bikini, werden in der Stadtmitte auftreten und brasilianisches Flair nach Cloppenburg bringen. Die Sambaschule Oldenburg-Eversten, zu der die Tänzerinnen gehören, existiert seit 2003 und entstand aus einer kleinen Gruppe an Musikern unter der Leitung von Claudia Krahn.

Von 15 bis 15.30 Uhr wird die Tanzschule „el nur“ aus Cloppenburg unter der Leitung von Angelika Schmauder ihre abwechslungsreiche Vielfalt an Tänzen präsentieren. Von der Tanzgruppe Shelal, die mitreißende Bollywood-Tänze zeigen, wird über die Tanzgruppe Orientmixer, die zu bekannten Stücken aus den Charts tanzt, auch das Duo Alima einen Auftritt haben und Bollywood- und Bauchtänze zeigen.

Zwischen 15.50 und 16.30 Uhr werden die coolen Hühner der DJK Garrel erwartet. Die 16 Tänzerinnen sind alle zwischen neun und elf Jahre alt und durch verschiedene Auftritte bereits bestens in Cloppenburg bekannt. Weiterhin wird die Gruppe Enchanted aus Garrel einen Auftritt in der Stadtmitte haben. Einen weiteren Beitrag bietet das Studio Group Fitness aus Garrel mit den Super Girls, eine Jazz-Modern-Tanzgruppe, die von Isabell Hüther trainiert wird.

In den kurzen Pausen zwischen den Tanzauftritten sorgen DJ Myrenz and Friends und die Musikgruppe O‘Tunes für Unterhaltung. Am Themensamstag wird die mobile holländische Musikgruppe von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr für gute Stimmung in der Innenstadt sorgen.