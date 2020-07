Seminar Am 6. August In Cloppenburg: Mit Graffiti und Verkehrsschildern gegen Rassismus

Cloppenburg „Vorfahrt für Vielfalt“ nennt sich ein besonderes Kunstprojekt für Jugendliche ab 16 Jahren. Der Künstler Mika Springwald gibt Jugendlichen in der Roten Schule in Cloppenburg einen kostenlosen Einblick in Graffiti-Kunst. Dazu bearbeiten die Jugendlichen nicht nur Wände, sondern auch ausgediente Verkehrsschilder, und machen sich Gedanken, wie das Thema umgesetzt werden kann.

Für Zivilcourage

Das Thema Rassismus ist immer aktuell, heißt es vom Landkreis. Antisemitische Übergriffe, das Attentat in Hanau und die „Black lives matter“-Bewegung würden zeigen, dass immer noch Menschen aufgrund von Hautfarbe, Religion oder kultureller Zugehörigkeit mit Repressalien zu kämpfen haben. Das Schutzengelprojekt im Kreis Cloppenburg stehe für Zivilcourage und wolle ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen. Gemeinsam mit der Kreisjugendpflege und der Roten Schule wird am Donnerstag, 6. August, um 18.30 Uhr eine Möglichkeit geboten, das Thema künstlerisch umzusetzen.

Die Projektpartner stehen hinter der Idee. „Rassismus ist nicht nur schwarz und weiß, das Thema ist vielfältig, also bunt. Künstlerisch kann man gut ausdrücken, warum man gegen Rassismus ist“, findet der Künstler Springwald.

Thema immer relevant

„Die Kunst ist eine besondere Art und Weise, sich mit dem Thema, das immer relevant ist, auseinanderzusetzen“, sagt auch Alexandra Pille vom Jugendamt des Landkreises. Und ihr Kollege Fritz Diekgerdes meint: „Rassismus löst keine Probleme, sondern schafft neue.“ Nicole Gebel von der Roten Schule erklärt: „Für Jugendliche ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um sich selbst positionieren zu können.“

Aufgrund des Infektionsschutzes können nur acht Plätze in dem Seminar angeboten werden. Anmeldung bei Fritz Diekgerdes (Landkreis Cloppenburg) unter Telefon 04471/15672 oder an schutzengel@lkclp.de.