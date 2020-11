Sitzung: Kirchturmsanierung kurz vor Abschluss

Cloppenburg Eine Empfehlung für einen persönlichen Kontaktnachweis beim Besuch des Gottesdienstes hat der Kirchenausschuss der St.-Andreas-Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung gegeben. Es sei seitens der Landesregierung und des Landkreises nicht verpflichtend, trotzdem wolle man durch den Nachweis die Eindämmung der Pandemie unterstützen, hieß es übereinstimmend. Die Verwaltung sei gebeten worden, praktikable Lösungen zu erarbeiten.

Kirchenausschussvorsitzender Hermann Schröer hatte im Laufe der Sitzung einen Sachstandsbericht bezüglich der Baumaßnahmen abgegeben. Die Bauzeit der Turmsanierung an der St.-Andreas-Kirche habe sich zeitlich verzögert, teilte Schröer mit, doch in der 46., spätestens in der 47. Kalenderwoche sei fest mit der Fertigstellung zu rechnen. Die kalkulierten finanziellen Aufwendungen in Höhe von 425 000 Euro würden eingehalten.

In den Kirchen St. Bernhard und St. Andreas seien erhebliche Mängel in den Elektroanlagen festgestellt worden. Die Sanierungsmaßnahmen seien mit dem Bischöflich-Münsterschen Offizialat (BMO) abgestimmt, und die Ausschreibungen in Gang gesetzt worden, informierte der Vorsitzende. Bezüglich der Wabenkonstruktion an der St.-Josef-Kirche sei noch keine abschließende Stellungnahme erfolgt, jedoch sei diese auch dringend sanierungsbedürftig.

Für die Baumaßnahmen rund um die St.-Andreas-Kirche hat der Pastoralplan als Grundlage gedient. Auf dieser Grundlage sei ein Gebäudekonzept erarbeitet worden, sagte Schröer. Demnach sei neben einem Pfarrheim die zentrale Verwaltung und ein Haus der Beratung mit den kirchlichen Beratungsstellen geplant.

Eine weitere Option sei die Integration der Katholischen Öffentlichen Bücherei in ein Medienzentrum. Vorher sei zu eruieren, inwiefern sich die öffentliche Hand an dem Vorhaben beteilige, warf Schröer ein. Bis Ende des Jahres solle die „Planungsreife“ erreicht sein.