St. Andreas: Diese Friedhöfe sind Teil des Kulturerbes

Cloppenburg Im Zeichen des „Immateriellen Kulturerbes Friedhofskultur“ stehen nun die Friedhöfe der Cloppenburger St.-Andreas-Gemeinde. Dechant Bernd Strickmann enthüllte anlässlich des Tags des Friedhofs am Sonntag mit den Friedhofsgärtnern ein entsprechendes Schild am Haupteingang des Friedhofs an der Kirchhofstraße.

Cloppenburg ist damit Teil eines bundesweiten Netzwerkes von über 150 Städten, die diesen Tag der Ernennung der Friedhofskultur in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe widmen. Strickmann bezeichnete den Friedhof als einen innerstädtischen wichtigen Kommunikationsort, wo Menschen, teilweise in fragilen Lebenssituationen, zusammenkommen. Er entwickele sich als Kulturraum über kulturelle und religiöse Unterschiede hinweg zu einem Ort der Integration und des Friedens. „Der Friedhof und der Tod gehören mitten ins Leben“, sagte Strickmann. Denkmäler und liebevoll gepflegte Gräber seien ein Ausdruck von Kultur.

Grundvoraussetzung für die Ernennung der Friedhofskultur in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe war für die Unesco die Lebendigkeit der kulturellen Ausdrucksform. „Es geht uns um eine zeitgerechte Weiterentwicklung der Friedhofskultur“, betonten die Friedhofsgärtner Klaus Jürgens, Daniel Menke und Jürgen Grüßing.

Alle legen auch Wert auf eine ökologische Ausrichtung der Friedhöfe. So seien auf dem neuen Andreas-Friedhof Insektenhotels und Wildblumenwiesen angelegt. Wünsche der Hinterbliebenen nach besonderen Bestattungsformen würden, so gut es geht, erfüllt. „Allerdings wird es keine anonymen Bestattungen geben“, machte Strickmann deutlich.

Die Auszeichnung der Friedhöfe von St. Andreas in Cloppenburg hat das Kuratorium „Immaterielles Erbe Friedhofskultur“ initiiert, das sich der Pflege und Weiterentwicklung dieses Kulturerbes verschrieben hat.