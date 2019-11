Cloppenburg Mit einem Adventsmarkt rund um ihre Pfarrkirche startet am 3. Advent, 15. Dezember, die Kirchengemeinde St. Andreas, Kirchhofstraße 1, ihr Memory Erinnerungsjahr. Eröffnet wird der erstmals in Cloppenburg stattfindende Markt nach dem Hochamt um 11 Uhr. Eine Vorbereitungsgruppe hat dafür ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Beim Adventsmarkt finden die Besucher alles, was das adventliche Herz begehrt. Viele Gruppen haben ihre Mithilfe zugesagt. Im Anschluss an das Hochamt bietet die Männerfahrgruppe Erbsensuppe an, die KAB grillt Würstchen, der Pfarreirat und der Kirchenchor St. Josef schenken Glühwein aus, der Frauenbund Emstekerfeld verkauft Neujahrskuchen und weihnachtliche Dekoration. Gruppen aus dem St. Pius Stift, vom Hospizdienst, der Gemeinschaft der Dienerinnen und Diener des Evangeliums, der Bücherei Edith Stein oder der Caritas bieten frische Waffeln und Kaffee, Kekse und Liköre, selbstgemachte weihnachtliche Präsente oder kunsthandwerkliche Weihnachtsgeschenke an. Öko-Fair gehandelte Produkte gibt es beim ökumenisch besetzten Stand des Eine Welt Ladens. Wer sich traut, kann bei einem Bibelquiz seine Kenntnisse testen. Kinder können bei den Messdienern von St. Andreas Weihnachtskugeln basteln, Pfadfinder der evangelischen Gemeinde bieten Friedenslichter an.

Um 13 Uhr führt Rosemarie Kneilmann durch die St. Andreaskirche. Karsten Klinker und Heinrich Schäfer laden um 15 Uhr zum Adventssingen ein und um 17 Uhr gibt es ein Turmblasen. Den Schlusspunkt des Adventsmarktes setzt ein Friedenslichtgottesdienst um 18 Uhr.