Cloppenburg Josef Drüding ist normalerweise dafür bekannt, dass er sich Zahlen außerordentlich gut merken kann.

Als Pfarrer Bernd Strickmann ihn nun bei einer kleinen Feierstunde anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand nach der Bedeutung von zwei mehrstelligen Zahlen fragte, war der schlagfertige Rechnungsführer tatsächlich einmal sprachlos.

Bernd Strickmann löste das Rätsel auf: Die erste Zahl war seine Personalnummer beim Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta, und die zweite Zahl die Anzahl der Überweisungen, die er in seiner Dienstzeit vorgenommen hat. Diese Zahl liegt im sechsstelligen Bereich. Damit ist klar, wie hoch der Arbeitsaufwand als Rechnungsführer in einer Kirchengemeinde von der Größe St. Andreas’ mit rund 14 000 Gemeindemitgliedern ist.

Nach der Fusion der vier vormals selbstständigen Kirchengemeinden St. Andreas, St. Augustinus, St. Bernhard und St. Josef zur „Katholischen Kirchengemeinde St. Andreas Cloppenburg“ war im Finanzbereich sehr vieles zu regeln.

Josef Drüding selber bezeichnete diese ersten zwei Jahre nach der Fusion, etwa von 2010 bis 2012, als durchaus chaotisch. Konten mussten zusammengeführt werden und dieser so einfach klingende Prozess brauchte sehr viel Klärungszeit, so dass Drüdings Arbeit manchmal der eines Forschers in der Tiefsee ähnelte. Aber, kein Zweifel, diese Arbeit wurde von Drüding mit großer Sorgfalt zu Ende geführt. Nicht zu vergessen ist, dass in der ersten Zeit seiner Tätigkeit der Bereich der fünf Kindertagesstätten der Kirchengemeinde zu seinen Aufgaben zählte. Die Verwaltungsangestellte der Kirchengemeinde, Christiane Hennig, nahm ihm diese Arbeit – „Gott sei Dank!“, so Drüding – einige Zeit später ab.

Pfarrer Strickmann bedankte sich bei Drüding, besonders geschätzt habe er die kantige Seite des Rechnungsführers. Das sei ihm bei Weitem lieber gewesen als ein ewiger Ja-Sager. Ohne seine kooperative Arbeit sei es ihm nicht möglich gewesen, mit den Verwaltungs-Angelegenheiten der Kirchengemeinde klar zu kommen, betonte der Pfarrer. Er überreichte Drüding einen Gutschein für eine Übernachtung in einem Wellness-Hotel. „Vielleicht macht ihr dort Station, wenn ihr wieder einmal unterwegs zu den Enkelkindern seid“, meinte der Pfarrer.

Josef Drüding war bei seiner Erwiderung sehr bewegt, er habe den Schritt von der Bank zur Kirchengemeinde niemals bereut. Namentlich bedankte Drüding sich bei Pfarrer Strickmann, bei Kirchenprovisor Horst Zapatka, den Friedhofsgärtnern Jürgen Grüßing und Daniel Menke sowie bei Robert Südkamp. Den Leiterinnen der Kindertagesstätten galt ebenfalls sein Dank.

Ein ganz besonderes Dankeschön hatte Drüding für seine Kollegin Christiane Hennig. „Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die unkomplizierte Art in der Zusammenarbeit“, betonte der scheidende Rechnungsführer. Sehr bewegt dankte er seiner Frau Anne: „Du hast mir so manchen Rat während meiner Arbeitszeit gegeben, nicht immer habe ich den Rat befolgt.“

Drüding ermunterte seine Nachfolgerin Karin Niemöller: „Es ist sehr viel Arbeit, Karin, aber es ist eine schöne Arbeit!“ Niemöller wird am 1. November die Nachfolge von Drüding im Forum, Sevelter Straße 4, antreten. Die meisten Kolleginnen und Kollegen – sofern nicht im Urlaub – ließen es sich am Montagabend nicht nehmen, sich von Drüding zu verabschieden.