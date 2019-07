Cloppenburg Dr. Florian Schrader und Paul Dahlke (beide CDU) sowie Franz-Josef Wilken (SPD) sind am Montag nun auch offiziell aus dem Rat der Stadt Cloppenburg ausgeschieden. Für sie rücken Irina Leinweber und Thomas Wessels (beide CDU) und Hannes Grein (SPD) nach. Leinweber wird künftig im Sozialausschuss sowie im Bau- und Verkehrsausschuss vertreten sein. Als Vertreterin gehört sie dem Planungs- und Umweltausschuss an. In Letzterem ist auch Wessels als ordentliches Mitglied vertreten, genau wie im Kultur-, Sport- und Marktausschuss. Als Vertreter geht er in den Sozialausschuss. Grein sitzt für die Sozialdemokraten im Bau- und Verkehrsausschuss sowie im Sozialausschuss. Vertreter ist er im Kultur-, Sport- und Marktausschuss, im Planungs- und Umweltausschuss sowie im Schulausschuss.

• Einstimmig beschloss der Rat den Bau einer Querungshilfe an der Sevelter Straße Ecke Herzog-Erich-Ring. Die von der antragstellenden CDU ursprünglich vorgesehene Linksabbiegerspur wird es aus Kostengründen (die Rede war von 375 000 Euro für die gesamte Maßnahme, dazu hätte die Stadt noch einmal 150 000 Euro Ablöse ans Straßenbauamt in Lingen zahlen müssen) nicht geben. Darüber hinaus soll es eine weitere Querungshilfe auf der Sevelter Straße in Höhe des Verbrauchermarkts Kühling geben. Ob es dort eine Ampel geben wird, ist noch offen.