Cloppenburg Essen aus den verschiedensten Ländern, Foodtrends, aber auch altbewährte Streetfood-Klassiker erwarten die Besucher auf dem ersten Indoor-Streetfood-Festival in Cloppenburg. Der „Streetfood Circus“ gastiert am Samstag, 2. Februar, 12 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 3. Februar, 12 bis 20 Uhr, in der Münsterlandhalle an der Eschstraße. Unter dem Motto „Wir machen Cloppenburg satt und glücklich!“ kommt diese Eventreihe außerhalb der eigentlichen Saison in Cloppenburg in die Markthalle. Mehr als 20 Anbieter backen, braten, kochen und räuchern, was die Küchengeräte hergeben.

Bereits zweimal war das Streetfood-Festival schon zu Gast auf dem Marktplatz in Cloppenburg. Nun zieht es in die benachbarte Münsterlandhalle um: „Gerade in dieser Jahreszeit ist es schön, den Besuchern einen wetterunabhängigen Genuss zu ermöglichen“, sagt Christian Schwager, Projektleiter des Veranstalters „Next Choice“ (Osnabrück).

Mit dabei ist unter anderem auch „Dr. Bobs Insektenküche“ mit Heuschrecken und Mehlwürmern. Die kleinen Krabbler sind sehr proteinreich. Außerdem dürfen sich die Besucher auf den Foodtruck „Burger Biene“ aus Osnabrück freuen. Vom klassischen Burger über die rauchige Variante mit Bacon und Käse bis hin zum Chili-Cheese-Burger bietet sie ein breites Sortiment an.

Auch Vegetarier und Veganer kommen beim Streetfood Circus nicht zu kurz. Besucher können vegetarische Wraps, Kartoffeltornados und Vöner (Veganer Döner) probieren.

Gitarrenkünstler Gitman wird an beiden Tagen für Musik in der Halle sorgen. Und auch für Kinder stehen viele Aktionen bereit.

In den vergangenen Jahren war das junge Organisationsteam aus Osnabrück in der Hauptsaison zwischen März und November an Standorten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterwegs. Die Veranstalter erhoffen sich nun auch in der Nebensaison beim Streetfood-Indoor-Festival in der Münsterlandhalle einen großen Andrang.