Cloppenburg Das Museumsdorf und das Friedensmahnmal am Pingel-Anton-Platz sind als Cloppenburgs Vertreter am Sonntag, 8. September, beim bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ dabei.

• Im Jahre 1926 war das Kriegerdenkmal an der Cloppenburger Bahnhofstraße eingeweiht worden. Schon der erste Stadtrat nach dem Zweiten Weltkrieg befasste sich mit der Neugestaltung dieses Denkmals. 20 Jahre wurde um das „richtige“ Aussehen gerungen. Die feierliche Einweihung des neuen Friedensmahnmals, geschaffen von dem Cloppenburger Künstler Paul Dierkes, erfolgte im Jahre 1968.

Der Cloppenburger Historiker Karl Sieverding bietet am Sonntag eine Führung rund um das Denkmal an. Um 15.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer mit dem Männergesangsverein „Cloppenburger Liederkranz“ beim Denkmal: Nach einem Auftaktlied wird es vorgestellt, bevor ein Abschlusslied gesungen wird.

Danach folgt ein Ortswechsel zum benachbarten Hotel Schlömer an der Bahnhofstraße 17. Hier wird ein Vortrag unter dem Titel „Vom Kriegerdenk- zum Friedensmahnmal – Cloppenburgs Erinnerungskultur in Vergangenheit und Gegenwart“ angeboten. Dazu gibt es weitere Liedbeiträge des Liederkranzes.

• Und auch das Museumsdorf hat am Sonntag eine Menge zu bieten – und das bei freiem Eintritt. Los geht es mit einem Jazzbrunch am Dorfkrug um 11.30 Uhr. Das Trio „Heart of Gold“ nimmt die Besucher mit auf einen Streifzug durch die Musik der 1960er und 70er Jahre. Heinz und Claudia Fröhling, Wieland Forche und Axel Kassner unternehmen eine Zeitreise, die in die eigene Jugend zurückführt. Der Dorfkrug bietet ein Grillbuffet an.

Bei seiner Führung zum Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ steht, fragt Dr. Michael Schimek, Leiter der bauhistorischen Abteilung des Museumsdorfs, „Abschied vom Fachwerk?“. Treffpunkt für die Führung ist um 14.30 Uhr an der Museumskasse.

Wie modern war eigentlich die Vergangenheit? Neues hat es immer schon gegeben. Aber was hat sich bewährt, ist heute noch üblich? Und was ist Schnee von gestern? Als etwa Scharrel 1821 fast gänzlich abbrannte, entschieden sich die meisten Abgebrannten dafür, modern zu bauen und deshalb für eine in der Gegend unübliche Bauernhausform. Dieses und weitere Beispiele für Neuerungen – wie der Abschied vom Fachwerk – finden sich zahlreich in den Häusern des Museumsdorfs Cloppenburg.

Die Puppenbühne Heyderhoffmann aus Oldenburg spielt für Kinder das Stück „Ein lustiges Abenteuer mit Kasper und seinen Freunden“. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Herrenhaus Arkenstede (Gebäude-Nummer 23).