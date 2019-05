Cloppenburg Rudelsingen oder Koppelsingen sollten vielen Menschen mittlerweile geläufig sein. Nun gibt es auch das „Sprudelsingen“. Der „Tisch der Religionen“ lädt alle Menschen aus dem Cloppenburger Raum zu einem gemeinsamen Singen ein. An diesem Abend sollen gemeinsam Lieder aus den Traditionen der beim „Tisch der Religionen“ vertretenen Konfessionen gesungen werden. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr in der St.-Josef-Kirche.

Warum Sprudelsingen? Menschen haben seit Urzeiten ihre Gefühle und Gedanken, Hoffnungen und Klagen in der Musik artikuliert, heißt es in der Ankündigung. Es sei eine Gabe, die in allen Lebenslagen angewendet werden könnte- Und es sprudele aus den Menschen heraus, was sie beschäftige. Sprudelsingen mache glücklich – und stecke an.

Wie bei derartigen Veranstaltungen üblich, werden die Texte auf eine Leinwand projiziert, so dass alle ohne Hemmungen kräftig mitsingen können. Es handelt sich dabei um Lieder, die vielen aus den Gemeinden vertraut sind. Spannend wird es dadurch, dass die Lieder aus verschiedenen religiösen Traditionen ausgewählt wurden und die Teilnehmer so auch neue Lieder kennenlernen. Neben Liedern aus der katholischen und evangelischen Tradition finden sich welche aus den Pfingstlergemeinden und der Neuapostolischen Kirche. Ein besonderer Höhepunkt dürfte der Auftritt von drei Sängerinnen der Mevlana-Moschee in Cloppenburg sein.

Vorbereitet und gestaltet wird der Abend von Mitgliedern der beim „Tisch der Religionen“ vertretenen christlichen Gemeinden und der muslimischen Mevlana-Moschee.