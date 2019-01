Cloppenburg Die Freude war groß, als am Samstagabend Pastor Wolfgang Kürschner den „Grünen Hahn“ im Gelben Haus enthüllte. Mit dem Umweltsiegel wurde die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Cloppenburg ausgezeichnet – sie ist damit die erste Kirchengemeinde im Oldenburger Münsterland, die das Zertifikat erhalten hat. Mit dem „Grünen Hahn“ werden Kirchengemeinden ausgezeichnet, die nach den Richtlinien der EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“) der EU zur Bewahrung der Schöpfung beitragen und somit ihren ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich verringern.

Die Kirchengemeinde Cloppenburg hatte 2016 beschlossen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Harry Lüdders wurde damals zum Umweltbeauftragten ernannt. Er bildete gemeinsam mit Matthias Südbeck, Karina Sommer und Franz Belke sowie den Kirchenältesten Jürgen Trojahn und Germain Mbatchou den Umweltausschuss.

Um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, führte die Gemeinde u.a. ein geordnetes und durchdachtes Mülltrennsystem ein. „Früher gab es in jedem Gebäude nur einen Mülleimer“, sagt Lüdders – das ärgerte viele Besucher. Nun werde getrennt. Zudem wurde bereits in den 90er Jahren ein Nahwärme-Netz installiert, das die drei überdimensionierten Heizungen in den Gebäuden ersetzte.

In Zukunft sollen die Halogenlampen, die erst vor vier Jahren in die Kirche eingebaut wurden, durch LED-Technik ersetzt werden. Die derzeitige Beleuchtung spendet mehr Wärme als Licht und treibt die die Stromkosten in die Höhe.

Positiv für die Bewertung zum „Grünen Hahn“ war auch das Repair-Café, wo Leute mit ihren defekten Geräten vorbeikommen können, um sie allein oder mit anderen gemeinsam zu reparieren.

Doch auch kleinere Schritte, wie das Anlegen einer Wildblumenwiese oder mehrerer Blumeninseln, trugen zur Bewertung bei. „Das Tun ist nicht immer ganz einfach, es muss vorgelebt werden“, sagt Lüdders. Die Beschlüsse wurden jeweils vom Gemeindekirchenrat gebilligt.

Ein kirchliches Umweltmanagement ist eine Chance für jede Kirchengemeinde und der beste Weg, dem Klimawandel zu begegnen und die notwendige CO²-Reduktion einzuhalten. Als Nächstes plant die Kirchengemeinde drei neue Fenster für das Gelbe Haus, die etwas teurer, dafür aber umweltfreundlich sind. Im Jahr 2022 kann die Kirchengemeinde die Wiedererteilung des „Grünen Hahns“ beantragen.