Cloppenburg Mehr als 300 Gäste haben am Samstag in der Cloppenburger Stadthalle das Nouruz-Fest gefeiert. Die persische Frühlings- und Neujahrsfeier (Nouruz heißt wörtlich übersetzt „Neuer Tag“) wird über den gesamten Erdball von mehr als 300 Millionen Menschen begangen. In Cloppenburg wurde es vom Landkreis und den Integrationslotsen veranstaltet.

Mit einem Repertoire aus deutschen und amerikanischen Klängen begrüßte die Cloppenburger Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Ralf Bohmann die Gäste. Besucher aus dem gesamten Landkreis waren zum Teil mit Bussen angereist. „Hier werden Menschen zusammengeführt“, betonte Landrat Johann Wimberg (CDU) in seiner Rede den völkerverbindenden Aspekt der Veranstaltung. Grußworte der Stadt sprach im Übrigen der stellvertretende Bürgermeister Lothar Bothe (SPD).

„Nouruz – Atlas der Welten“ hieß ein Tanztheater, das die Choreographin Christine Witte mit internationalen Tänzern und Laientänzern einstudiert hatte. Dazu kamen Texte, Gesang und Poesie – ebenfalls unter der Leitung von Witte. Es traten unter anderem Kinder und Jugendliche aus Afghanistan, Afrika, Indien und Iran auf.

Emotionaler Höhepunkt waren die Glücks- und Segenswünsche aller Ehrenamtlichen und Dolmetscher des Vereins Integrationslotsen. Diese übermittelten ihre Botschaften jeweils in ihrer Muttersprache. 182 Integrationslotsen gibt es inzwischen. „Das ist eine tolle Entwicklung und eine tolle Zahl“, erklärte die Vorsitzende des Vereins „Integrationslotsen für den Landkreis Cloppenburg“, Mina Amiry.

Im weiteren Verlauf des Festes wurden Speisen und Getränke aus aller Herren Länder angeboten. Diese unterstrichen den bunten Charakter des Nouruz-Festes, das in Cloppenburg seit 2011 gefeiert wird, auch kulinarisch.