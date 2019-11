Cloppenburg Als einen „Lichtblick in der dunklen Sinnlosigkeit zu vieler Tode“ hat der Kaplan der katholischen Stadtgemeinde St. Andreas Cloppenburg, Michael Bohne, am Sonntagmorgen den Volkstrauertag bezeichnet. Zu der Gedenkfeier für die Opfer der beiden Weltkriege und von Gewaltherrschaft auf dem Soldatenfriedhof, der sich auf dem Gelände des St.-Andreas-Friedhofs befindet, waren neben Fahnenabordnungen von Vereinen wie VdK und Schützen auch Vertreter der Soldaten, der Feuerwehr, der Polizei, des THW, des Stadtrats und der Verwaltung gekommen. Außerdem hatten sich rund 50 Bürger eingefunden.

2019 – so Bohne weiter – sei von vielen Jahrestagen der deutschen Geschichte gekennzeichnet. 1919 habe die Weimarer Republik ihre Verfassung bekommen, 20 Jahre später der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen begonnen. Vor 70 Jahren sei das Grundgesetz in Kraft getreten, 1989 sei die Mauer gefallen. Damals war Bohne (Jahrgang 1985) vier Jahre alt. Die meisten der rund 50 überwiegend älteren Bürger, die zum Volkstrauertag gekommen waren, können sich im Gegensatz zum Kaplan noch gut an die bewegenden Tage erinnern.

Der Kaplan warnte vor aufkommendem Egoismus und Nationalismus. Es gebe Strömungen, die die Werte der Gesellschaft zersetzen wollten. „Und das lassen wir nicht zu“, so Bohne.

Für die musikalische Begleitung sorgten einmal mehr die Feuerwehrkapelle Cloppenburg und der Männergesangverein „Cloppenburger Liederkranz“. Nachdem die Kränze auf dem Soldatenfriedhof niederlegt worden waren, ging es weiter zur Kranzniederlegung am Mahnmal an der Bahnhofstraße.