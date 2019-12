Cloppenburg Das Weihnachtsfest rückt näher und damit auch die Not vieler Eltern und Großeltern, die ihrem Nachwuchs keine Wünsche zum Fest erfüllen können. Hier setzt die Aktion „Wunschkugel“ an, die das Cloppenburg Marketing (CM) gemeinsam mit Cloppenburger Geschäftsleuten und den Wohngruppen des St. Vincenzhauses organisiert.

Rund 100 Kinder und Jugendliche der verschiedenen Wohngruppen haben Wunschzettel geschrieben. Auf Wunschkugelkarten durfte jeder einen Wunsch im Wert von bis zu 15 Euro aufschreiben. Je 25 dieser Kugeln gibt es bei A&S Wasserbetten an der Bahnhofstraße, im Fahrradgeschäft GZM Belling an der Lange Straße, im Haushaltswarengeschäft Bley an der Mühlenstraße und in der Buchhandlung Terwelp an der Lange Straße.

Kunden, die den Kindern oder Jugendlichen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten möchten, können sich in den Geschäften eine der Wunschkugeln abholen. Auf dem Zettel stehen auch das Alter und der Name des Kindes. Das Geschenk sollte bis zum 16. Dezember verpackt und mit der Wunschkugel wieder in dem jeweiligen Geschäft abgegeben werden. Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke überreicht.