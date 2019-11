Cloppenburg Vor 25 bis 30 Jahren stand der Weihnachtsbaum noch im Wohnzimmer, nun schmückt die zehn Meter hohe Tanne die Cloppenburger Innenstadt. Der Baum, der am Montag aufgestellt und am Dienstag mit einer etwa 400 Meter Lichterkette geschmückt wurde, stammt aus dem Garten der Familie Hermes, die an der Salvienstraße 10 in Cloppenburg wohnt. Mithilfe eines Kranwagens wurde die Tanne von ihrem „Heimatort“ auf einen Anhänger gehoben.

Diesen hatte der Bauhof an die Obere Lange Straße gefahren, um das zehn Meter hohe „Tannen-Schmuckstück“ mithilfe eines Kranwagens aufzustellen. Die Familie hatte die Tanne in einem Ballen vor 25 bis 30 Jahren gekauft, teilt Stadt-Pressesprecherin Benita Meyer mit. Nachdem sie dann als Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stand, wurde sie anschließend in den Garten gepflanzt.

Dort wuchs sie dann einige Jahre vor sich hin, bevor sie jetzt weichen musste und der Stadt Cloppenburg gespendet wurde. Und mit den 400 Metern Lichterkette wird die stattliche Tanne in der Weihnachtszeit wohl alle Besucher der Cloppenburger Innenstadt erfreuen.