Cloppenburg 240 Quadratmeter Eisvergnügen und 14 Stände mit Leckereien wie Waffeln, gebrannten Mandeln und natürlich Glühwein locken seit Donnerstag bis zum 30. Dezember zum Weihnachtsmarkt in die Cloppenburger Innenstadt. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) und Hubert Kulgemeyer, Geschäftsführer der für die Organisation des Weihnachtsmarktes verantwortlichen Cloppenburg Marketing (CM) GmbH, haben am Donnerstag um 16 Uhr den Markt offiziell eröffnet.

Bei der Eröffnung wurden Traditionen gewahrt: Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde stimmte mit weihnachtlichen Liedern ein, die Kinder des Waldkindergartens und der Kita „Du und ich“ erhielten Mehlbolzen, weil sie den Tannenbaum in der Beckermann-Kurve geschmückt hatten. Für mehr Weihnachtsgefühl soll laut Wiese die neue Beleuchtung in der Innenstadt sorgen – beispielsweise an der zehn Meter hohen Tanne beim Eberborg-Brunnen. Gleichwohl: „Die Beleuchtung ist noch verbesserungswürdig, daran arbeiten wir“, so Wiese.

Für diesen Freitag und Samstag laden die Cloppenburger Geschäfte zum großen Wintershopping bis 20 Uhr ein. Auch die Eisbahn und der Weihnachtsmarkt sind dann bis 20 Uhr geöffnet. An diesem Freitag drehen ab 18.30 Uhr die Eisläufer des Vereins ERB Bremen kunstvoll ihre Runden auf dem Eis. Weihnachtliche Klänge wird es am Sonntag von 16 bis 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt geben. Die Feuerwehrkapelle Cloppenburg wird für vorweihnachtliche Stimmung am 1. Advent sorgen. Das Eisstockschießen mit über 200 Mannschaften startet am Montag.

Der Weihnachtsmarkt öffnet täglich von 12 bis 19 Uhr, an Heiligabend ist ein Besuch zwischen 10 und 13 Uhr möglich. Wer seine Runden auf dem Eis drehen möchte, hat dazu montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr Zeit. Samstags ist das Eisvergnügen von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr möglich. Auch Heiligabend können Schlittschuhfans hier von 10 bis 13 Uhr ihre Runden drehen, am ersten Weihnachtstag ist die Eisbahn zu. Am 23., 26. und 30. Dezember ist die Eisbahn von 10 bis 19 Uhr, am 27. und 28. Dezember von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eine Bilderstrecke unter www.nwzonline.de/fotos