Werkstatt: Linolschnitt begeistert die Jugend

Cloppenburg Für Hannes (11) steht fest, sein geschaffenes Kunstwerk bekommt seine Oma. Wie er, so wollen auch River (12) und Maja (12) mit dem Linolschnitt weitermachen. Sie haben, wie weitere elf Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren Spaß und Freude an der vielleicht vergessenen Technik des Linolschnittes entwickelt.

In einer vom Kunstkreis organisierten Werkstatt unter der Leitung der Künstlerin Pia E. van Nuland, die zurzeit mit einer Ausstellung in der Cloppenburger Kunsthalle präsent ist, ließen die kunstbegeisterten Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf. Sie präsentierten ihre Werke in einer Vernissage den „Fans“, die überwiegend aus dem Familienkreis bestanden. „Jeder ist ein Künstler“, sagte der Vorsitzende des Kunstkreises Dr. Martin Feltes in seiner Begrüßungsansprache und sprach der Kunst heilende Kraft zu.

In einer digitalisierten Welt sei es wichtig, einen Gegenpol mit dem direkten Erlebnis des künstlerischen Schaffens zu ermöglichen. Die Künstlerin selbst lobte die Kreativität, Fantasie und Begeisterung mit denen die Jugendlichen zu Werke gingen. „Sie haben gebrannt für die Sache“, machte sie deutlich. Gleich am ersten Tag hätte es Nachschub an Material geben müssen, informierte sie. „Und auch an Heftpflastern“ warf Feltes ein. In der 20. Auflage der Kreativ-Werkstatt des Kunstkreises sind Motive von Comic-Figuren, vielen Tieren und Fantasiemotive entstanden, die die jungen Künstlerinnen und Künstlern zur Schau stellten.