Wettstreit der Dichter im Oktober

Cloppenburg Poetry-Slams werden immer beliebter. Das sind Veranstaltungen, bei denen selbst verfasste Texte zu einem bestimmten Thema vor Publikum vorgetragen werden. Etwas altmodischer würde man wohl „Dichterwettstreit“ dazu sagen. Meist treten dabei junge Erwachsene vor einem überwiegend jugendlichen Publikum auf. „Aber auch Silver Slammer haben etwas zu sagen“, weiß Dominik Blum, Theologie-Dozent an der Katholischen Akademie Stapelfeld, „denn die haben ja eine Menge Lebenserfahrung.“

Deshalb lädt die Katholische Akademie in Kooperation mit dem Kulturbahnhof vom 6. bis 9. Oktober zu einem Silver-Slam-Workshop ein. Thematisch geht es um das An.Sehen, das Jahresthema der Akademie. Diese und ähnliche Themen und Fragen sollen die Teilnehmer in ihren Texten verarbeiten, die dann nach verschiedenen Workshops am Donnerstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr im Cloppenburger Kulturbahnhof von den Verfassern vorgetragen werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Akademie (www.ka-stapelfeld.de) und bei Ruth Bäker unter Telefon 0 44 71/1 88 11 40 oder rbaeker@ka-stapelfeld.de. Dort ist auch die Anmeldung möglich.