„Wir sind doch zutiefst liebevoll“

Cloppenburg Trotz aller Quertreibenden und Querdenkenden in unserer Gesellschaft, nehme ich in den letzten Wochen eine ganz andere Seite in uns Menschen wahr. Ich habe viele tiefsinnige und liebevolle Begegnungen mit Menschen erlebt. Es bietet sich gerade genau dafür die Zeit an, dass wir viel intensiver miteinander unsere Gefühle und unseren Glauben teilen können. Das ist wunderbar mit Blick auf die adventliche Zeit und passt zur Aussage des österreichischen kath. Priesters Zulehner, der mal meinte: Wer bei den Menschen eintaucht, der taucht bei Gott auf. Und umgekehrt auch: Wer bei Gott eintaucht, wird bei den Menschen auftauchen.

• In dieser durch die Corona-Pandemie so anderen Advents- und Weihnachtszeit möchten die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche hier in der Region positive Kurzbotschaften an die Menschen weitergeben. Autor heute ist Diakon Jens Schultzki, Evangelische Jugend Cloppenburg/Vechta

