Cloppenburg Zu einem besonderen Sommerevent, dem 1. Cloppenburger Weinfest im Museumsdorf, laden die beiden örtlichen Lions Clubs Cloppenburg und Cloppenburg-Soeste herzlich ein. Am Samstag, 10. August, ab 18 Uhr erwartet die Gäste im Innenhof der Wehlburg ein stimmungsvolles Fest bei Wein, Musik und leckeren Spezialitäten.

„Wir freuen uns auf diesen Abend und wünschen uns eine große Beteiligung aus dem ganzen Landkreis“, so Peter Imbusch, Präsident des Lions-Clubs Cloppenburg-Soeste. Bei netten Gesprächen, ausgesuchten Weinen, frischem Flammkuchen und weiteren kleinen Leckereien können die Gäste den Abend in einem ganz besonderen, sommerlichen Ambiente genießen. Das Saxofon-Quartett „Saxination“ und der MGV Eintracht Löningen sorgen für die musikalische Umrahmung des Abends. Und Musiker Achim Bütow will mit Liedern und Geschichten die Gäste ebenfalls bestens unterhalten.

Der Erlös des Weinfestes unterstützt die Arbeit des Freundeskreises des Museumsdorfes. Beim Weinfest wird zusätzlich eine stille Auktion durchgeführt, deren Einnahmen den Neubau einer Krankenstation in Alenga/Uganda bezuschussen.

Die angebotenen Objekte und Events der stillen Auktion werden schon seit einigen Tagen unter www.stille-auktion-weinfest-clp.de detailliert vorgestellt. Gebote können noch bis zum 9. August um 18 Uhr online abgegeben werden. Der Zuschlag erfolgt dann am Abend des Weinfestes an den Höchstbietenden.

Die Besucher können auf Wunsch einen Shuttle-Service vom Alten Eingang in der Museumsstraße nutzen. Der Eintritt zum Weinfest beträgt sieben Euro an der Abendkasse und fünf Euro im Vorverkauf. Karten sind in der Buchhandlung Terwelp sowie bei allen Mitgliedern der beiden Lions-Clubs erhältlich.