Frage: – Lieber Herr Saathoff, im Bundestag sagten Sie, dass Plattdeutsch ihre Muttersprache ist. Wie oft sprechen Sie Plattdeutsch im Alltag?

Saathoff: Ich spreche gerne Plattdeutsch mit meinen Eltern und einigen meiner Freunden. Mit einigen schreibe ich sogar plattdeutsche SMS. In Berlin gibt es einige Ostfriesen in den Ministerien. Es ist zwar selten, aber manchmal doch möglich auch in Berlin platt to prooten. Witzig ist es auch, wenn ich durch die Bundestagsgebäude laufe und dabei auf platt telefoniere. Da wundern sich dann einige . . .

Frage: Gerade junge Leute, die nicht auf dem Land wohnen, verlieren in Niedersachsen immer mehr den Bezug zur niederdeutschen Sprache. Haben Sie Angst, dass Plattdeutsch in 100 Jahren vielleicht ausstirbt?

Saathoff: Ich bin sicher, dass auch in 100 Jahren noch platt gesprochen wird – die wollen doch auch cool sein!

Frage: Wie stehen Sie zu der Forderung, dass Plattdeutsch schon in der Grundschule als Fach gelehrt werden sollte?

Saathoff: Ich bin allergisch gegen die Forderung nach neuen Schulfächern, halte aber viel davon, in Kindergärten Menschen zu beschäftigen, die platt sprechen. Diese sollten dann einfach platt sprechen, die Kinder gewöhnen sich so ganz schnell an die Sprache und bekommen ein Gefühl dafür. Doon deiht lehren...

Frage: Bundesweite Aufmerksamkeit erregte Ihre Rede auf Platt im Bundestag gegen eine AfD-Initiative. Sind Sie überhaupt sicher, dass die Abgeordnete der Partei Sie überhaupt verstanden haben?

Saathoff: Ich bin ganz sicher verstanden worden. Vielleicht nicht von allen wörtlich, aber mindestens dem Sinn nach. Das zeigen mir die Reaktionen, die ich aus der ganzen Welt erhalten habe – zum Teil noch jetzt!

Frage: Immer wieder wird ja über den Umgang mit der AfD auch in den Medien diskutiert. Was meinen Sie? Steht die AfD zu sehr im Fokus?

Saathoff: Die AfD steht aus meiner Sicht nicht besonders im Fokus, jedenfalls, wenn es nach Inhalten und Konzepten geht. Allerdings bekommen sie manchmal zweifelhafte Aufmerksamkeit durch antidemokratische Parolen. Das können wir natürlich nicht unkommentiert zulassen!

Frage: Am Dienstag sind sie in Elisabethfehn zu Gast. Waren Sie schon einmal in der Gemeinde Barßel? Wenn ja, was wissen Sie über die Kommune?

Saathoff: Ich kann mich gut daran erinnern, als junger Erwachsener in Elisabethfehn erfolglos Fußball gespielt zu haben. Das wurde jetzt auch langsam Zeit, mal wieder in die Gemeinde Barßel zu kommen!