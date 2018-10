Dwergte Noch müssen die Akteure der Theatergruppe Dwergte die letzten Feinheiten üben und ein paar passende Teile für das Bühnenbild besorgen oder malen. Doch wenn sich am Freitag, 9. November, im Jugendheim in Dwergte der Vorhang zur Komödie „Schiere Nervensaak“ öffnet, wird alles passen, so glauben die Verantwortlichen um Regisseurin Käthe Zumbrägel. Erneut haben sich die Akteure mit der Komödie in drei Akten des Hamburger Autors Wolfgang Binder ein Stück ausgesucht, das die Lachmuskeln der Besucher strapazieren wird.

Denn Marion Hansen hat kürzlich geheiratet. Nun kündigt sich die reiche Erbtante, die gerade auf Europareise ist, an, um sich den frisch angetrauten Gatten ihrer Nichte einmal anzuschauen. Das aber bringt Marion in die Bredouille. Denn ihr Ehemann, der mehr oder weniger erfolglose Schriftsteller Matthias Hansen, ist auf Geschäftsreise. Kurzerhand verpflichtet sie einen „geistig auf Sparflamme lebenden“ Freund, die Rolle ihres Ehemanns zu übernehmen. Tatsächlich scheint das Täuschungsmanöver zu gelingen. Doch natürlich kommt es, wie es kommen muss: Neben Tante Hedwig schauen verschiedene weitere Besucher vorbei und es kommt zum heillosen Durcheinander, bei dem niemand mehr weiß, wer sein Gegenüber eigentlich ist und jeder jeden mit jedem verwechselt.

Das Chaos ist schließlich perfekt, als der echte Ehemann überraschend zurückkehrt. Oder ist vielleicht doch alles nur ein böser Traum? Das müssen die Zuschauer schon selbst herausfinden.

Am Freitag, 9. November, hebt sich um 19 Uhr im Jugendheim Dwergte der Vorhang zur Premiere des Stücks „Schiere Nervensaak“. Erst zum vierten Mal wagen sich die Laienakteure der Dwergter Plattdeutsch-Theatergruppe mit ihrer Regisseurin Käthe Zumbrägel auf die Bühne. Für die Maske sorgen in Dwergte Sandra und Benita Robben. Als Souffleuse fungiert erneut Christina Einhaus.

Nach der Premiere folgen weitere Aufführungstermine am 10., am 16. und am 24. November. Sie beginnen ebenfalls um 19 Uhr. An den Sonntagen 18. und 25. November, beginnen um 14.30 Uhr spezielle Aufführungen für die Senioren. Dabei können die Besucher auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen genießen.

Karten sind im Vorverkauf beim Kiebitzmarkt in Molbergen, in der Gaststätte Hochartz und in Debbelers Hofcafé, beide in Dwergte, erhältlich. Auch an der Abendkasse sind noch Eintrittskarten erhältlich.