Schützen feiern am Kanal

Edewechterdamm In der Ortschaft Edewechterdamm am Küstenkanal wird am kommenden Wochenende Schützenfest gefeiert. Los geht es am Samstag, 24. August, um 14.30 Uhr auf dem Schützenplatz mit einem Spielnachmittag und einer Kaffeetafel. Um 15.30 Uhr beginnt ein Bingo-Nachmittag, an dem jeder teilnehmen kann. Der Schützenball wird dann ab 20 Uhr gefeiert. Es spielt die Band „Tropica“.

Der Schützenfestsonntag, 25. August, beginnt um 9 Uhr mit dem Ehrenscheibenschießen in der Schützenhalle. Eine Stunde später findet die Proklamation mit einem anschließenden Frühschoppen statt. Musikalisch unterhalten werden die Schützen von den Mehrenkamper Dorfmusikanten. Der Festumzug startet um 14 Uhr. Anschließend wird zu einem gemütlichen Nachmittag ins Festzelt geladen. Für Stimmung sorgen der Musikverein Altenoythe und der Spielmannszug TV Eiche Osterscheps.