Glaube in Elisabethfehn: Pastorenehepaar trägt ganze Kirchengemeinde

Elisabethfehn In der evangelisch-lutherischen Kirche spricht man immer wieder vom „Priestertum aller Gläubigen“ – alle Gemeindeglieder sollen mit ihren Fähigkeiten die Gemeinde voranbringen. „Entscheidend bleibt aber meist die Arbeit der Pastorinnen und Pastoren“, sagt Bernhard Schaal vom Gemeindekirchenrat der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elisabethfehn.

Diese entscheidende Arbeit hat seiner Meinung nach das Pastorenehepaar Thomas und Wiebke Perzul erfolgreich gemeistert. Im Rahmen des ersten Gottesdienstes im neuen Jahr bedankte sich der Gemeindekirchenrat für die nunmehr 20-jährige Arbeit der beiden Geistlichen in Elisabethfehn.

Besondere Seelsorge

Besonders schätzen die Gemeindemitglieder die Arbeit des Pastorenehepaares im Bereich der Seelsorge. „Beide sind für die Gemeindeglieder stets erreichbar. Durch ihre Fähigkeiten, auf die Menschen zugehen und ihnen zuhören zu können, fühlen sich die Menschen mit ihren Sorgen angenommen und so akzeptiert, wie sie sind“, sagt Schaal weiter. Gleichzeitig entwickeln die beiden laut Schaal stets neue Ideen, um dem Wandel in der Gesellschaft und im Leben der Gemeindeglieder gerecht zu werden. Als Beispiele sind hier die besonderen Gottesdienste, wie Sternstunden, Gottesdienst auf dem Bauernhof, an der Schleuse, am Hafen sowie Taufgottesdienste oder das „Krippenspiel to go“ an Heiligabend zu nennen. „Viele Gemeindeglieder, denen die normalen Sonntagsgottesdienste fremd sind, fühlen sich durch diese Gottesdienste angesprochen“, so Schaal.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Gemeindearbeit besteht jedoch nicht nur aus Seelsorge und Gottesdiensten. Die Gemeindegruppen spielen in Elisabethfehn auch eine wichtige Rolle. „Hier gründeten Wiebke und Thomas Perzul neue Gruppen in der Frauen- und Männerarbeit. Ein besonderes Highlight sind in jedem Jahr die Kinder- und Jugendfreizeiten, in die beide jede Menge Zeit und Arbeit investieren“, sagt Schaal.

Gelebte Ökumene

Im Rahmen der Ökumene, gemeinsam mit den anderen Kirchengemeinden und der Pfarrgemeinde St. Ansgar, sind die Arbeit von Stöppkes, die Unterstützung von Geflüchteten vor Ort und die Rumänienhilfe weitere Beispiele für das Engagement des Ehepaares. Mit Blick auf die Not von Menschen in anderen Teilen der Welt entstand auf Initiative von Thomas Perzul auch die Idee, den Bau eines Kindergartens in Ghana durch die Kirchengemeinde im Rahmen der Norddeutschen Mission zu unterstützen.

„Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang die Arbeit für den Erhalt und den Ausbau des Jona-Kindergartens als eines der Aushängeschilder unserer Kirchengemeinde. Der Kindergarten ist ihnen wichtig genauso wie die Menschen in ihrer Kirchengemeinde“, so Schaal weiter. Die vielen neuen Herausforderungen, die auf die Kirchengemeinde Elisabethfehn warten, können mit dem Ehepaar seiner Meinung nach gut gemeistert werden.