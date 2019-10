Elisabethfehn Festlich angerichtet war die Museumsscheune auf dem Freigelände des Moor- und Fehnmuseums in Elisabethfehn: Als erstes Paar gaben sich dort am Samstagnachmittag Frank Pollmann und Kerstin Graalmann das Ja-Wort.

Die Stühle fein in Reih und Glied aufstellen, den Tisch am Ende der Scheune verzieren, Blumenbouquets platzieren – Museumsleiterin Antje Hoffmann und ihre Mitarbeiter hatten für die Premiere im ehemaligen Düngerhaus vorher jede Menge zu tun gehabt. Für diesen einen Augenblick: Als der Standesbeamte der Gemeinde Barßel Siegfried Kruse hinter dem Tisch platz nahm und vor dem Tisch die Eheleute in spe, die zur Zeit in der Dr. Wilhelm Wielandt Straße in Elisabethfehn wohnen.

Für den Beamten, für Antje Hoffmann, aber insbesondere für Frank und Kerstin war diese Premiere im „neuen Trauzimmer“ der Gemeinde Barßel ein absoluter Höhepunkt. In der einmaligen traditionsreichen Atmosphäre des ehemaligen Düngerhauses am Elisabethfehnkanal wurde der schönste Tag im Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis für das verliebte Paar.

Das ehemalige Bauernhaus hatte der Rat der Gemeinde Barßel seit dem Sommer zur Standesamtsaußenstelle der Gemeinde Barßel erklärt. Bislang kann man sich im Rathaus, auf den Schiffsplanken der MS „Spitzhörn“ und in der Ebkensschen Windmühle trauen lassen. Nun auch im Museum.

Bis vor zwei Jahren stand das alte Gemäuer noch auf dem Hof der Familie Krauss an der Schleusenstraße in Elisabethfehn. Da dort die Familie für ihren Betrieb mehr Platz brauchte, zog das alte Bauernhaus auf das Gelände des Museums.

Das einzigartige Bauwerk mit historischem Charakter hatte sich Frank Pollmann bewusst für die Heirat seiner Freundin Kerstin Graalmann ausgesucht. „Gleich neben dem ehemaligen Düngerhauses an der Schleusenstraße bin ich geboren und aufgewachsen. Zur meiner Kindheit haben wir im Düngerhaus immer Verstecken oder Cowboy und Indianer gespielt. Daran kann ich mich noch gut erinnern“, sagte der 47-jährige Bräutigam. Als er davon hörte, dass man sich nun auch in dem Gebäude trauen lassen kann, stand für den gelernten Techniker gleich fest, dass er nur hier mit seiner „Traumfrau des Lebens“ den Bund der Ehe schließen möchte. „Als Frank mir das erzählte, war ich auch gleich von dem Ambiente begeistert“, sagte die 39-jährige gebürtige Westerstederin. Als das junge Brautpaar nun über die Schwelle der Museumsscheune trat, huschte gleich ein wunderbares Lächeln über beide Gesichter.

„Wir haben bewusst alles weiterhin rustikal gehalten“, sagte Museumsleiterin Antje Hoffmann bezüglich des gewählten Ambiente. „Die Besucher sollen die alten gemauerten Pfeiler unter der Holzkonstruktion sehen. Das diente dem Auffang des Dungs der Tiere“, fügt die Museumsleiterin hinzu. Sie hatte die Idee, die Museumsscheune nicht nur als Versammlungsraum zu nutzen, sondern auch als Trauzimmer. Mit einem Augenzwinkern nicht ganz ohne Selbstzweck, denn dadurch erhoffe sie sich weitere Werbewirksamkeit für das Museum.

Das Ganze müsse sich jetzt noch entwickeln. Interessierte Paare hätten jederzeit die Möglichkeit, sich das neue Trauzimmer anzuschauen, bevor es „Ernst“ werde. Die Mitarbeiter des Moor- und Fehnmuseums richten das Trauzimmer her. Das Brautpaar hat lediglich einen Kostenbetrag von 150 Euro zu entrichten.