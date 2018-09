Neuer Treffpunkt unter alten Ziegeln

Elisabethfehn Irgendwie wirkt es so, als hätte es schon immer an diesen Ort gehört. Perfekt passt sich das neue und alte Düngerhaus in das Freigelände des Moor- und Fehnmuseums in Elisabethfehn ein. Im Frühjahr sind die Aufbauarbeiten des historischen Gemäuers gestartet – in diesen Tagen soll dann alles fertig sein, so dass das neue Schmuckstück des Museums ab der übernächsten Woche genutzt werden kann.

„Dass wir dieses Haus hier bei uns aufbauen und es überhaupt erhalten konnten, war für ein kleines Museum wie unseres ein absoluter Glücksfall“, sagt Museumsleiterin Antje Hoffmann. Das alte Gemäuer stand bis Mitte 2017 auf dem Hof der Familie Krauss in Elisabethfehn. Erbaut wurde das rund 200 Quadratmeter große Düngerhaus 1920 durch Kolonist Friedrich Rastedt, dem das Grundstück damals gehörte. „Von der Bauform her handelt es sich eindeutig um ein sogenanntes Dünger- oder Misthaus. Hierauf lassen die hohen gemauerten Fundamentsäulen schließen, auf denen die tragenden Ständer stehen. In diesen Häusern wurden Kälber und Rinder, aber auch Kühe gehalten, um deren Dung an einem Ort vor der Witterung geschützt zu sammeln“, sagt Dr. Michael Schimek, Leiter der bauhistorischen Abteilung des Museumsdorfs Cloppenburg.

Mit der Zeit der Spezialisierungsprozesse in der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg verloren die zahlreichen Düngerhäuser in der Region aber an Bedeutung. Das neue Haus im Moor- und Fehnmuseum zeigt die alte Methode der Dungverarbeitung an einem besonders anschaulichen Beispiel, da es in der Zeit kaum verändert wurde.

Da solche Düngerhäuser typisch für die Region sind, aber nur noch selten zu finden sind, freut Museumsleiterin Hoffmann der Zuwachs im Museum ungemein. „Damit haben wir ein neues Alleinstellungsmerkmal auf unserem Gelände.“

Genau deswegen soll das Haus auch behutsam genutzt werden. „Es soll auf keinen Fall vollgestellt werden. Feste Möbel wird es vorerst nicht geben. Das Haus soll als kleiner Veranstaltungsort dienen und als Unterstand für Museumsbesucher bei schlechter Witterung“, so Hoffmann. Auch auf das Haus selber sollen kleine Infotafeln hinweisen. „Gleichzeitig können so auch Veranstaltungen im Freigelände bei schlechtem Wetter gerettet werden, die sonst ausfallen müssten“, so die Museumsleiterin.

Der Wiederaufbau der historischen vier Wände mit dem charakteristischen tiefgehenden Dach hat rund 77 000 Euro gekostet. „Die Kosten wurden durch Fördermittel der Stiftung Niedersachsen und des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie des Fördervereins des Museums gedeckt“, so Hoffmann. Ebenfalls ganz wichtig waren die Leistungen der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer. „Unter anderem hat unser Museumsbäcker Manfred Alberts beim Abdecken des Daches am alten Standort geholfen, und auch Justus Haak von der hiesigen Kfz-Werkstatt stand immer mit Rat und Tat zur Seite und auch zahlreiche weitere Helfer“, freut sich Hoffmann. Fehlende und zerstörte Steine konnten aus verschiedenen Abbruchhäusern in der näheren Umgebung ersetzt werden, die sich auch farblich gut in das alte Gemäuer einfügen.

Der Boden besteht zur Zeit noch aus Sand. Auch dort wird überlegt, diesen noch mit Lehm zu befestigen. Am kommenden Samstag, 29. September, wird das Düngerhaus dann offiziell eingeweiht.