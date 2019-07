Wo jeder sein eigener Papst ist

Elisabethfehn Kleine, weiße Fliesen, Treppenstufen und ein Abfluss. Erinnert beim ersten Hören irgendwie an ein kleines Schwimmbecken oder eine Badewanne. Nein, nicht ganz. Diese vier Attribute beschreiben ganz vereinfacht ein Taufbecken – ein sehr großes Taufbecken. Und genau dies steht nicht nur im Zentrum der Kirche sondern die Taufe bildet das Zentrum ihres Glaubens. Das Wort „Baptist“ allein kommt schon vom griechischen Wort „baptizein“ und bedeutet nichts anderes als „taufen“. „Die Taufe ist der Dreh- und Angelpunkt – sie verbindet uns alle“, sagt einer, der es wissen muss. Kai-Uwe Marquard ist Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Elisabethfehn – den sogenannten „Baptisten“.

Nur Gläubigentaufe

Die Taufe findet aber, im Gegensatz zu katholischen oder evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden, zu einem ganz anderen Zeitpunkt statt. „Das besondere Merkmal der Baptisten ist die Gläubigentaufe. So werden bei uns keine Säuglinge getauft, sondern nur Menschen, die schon glauben. Das muss nicht unbedingt eine Erwachsenentaufe sein. Es geht schon ab zwölf oder 13 Jahren los“, erzählt Marquard, der seit rund vier Jahren in der Gemeinde am Kanal tätig ist.

Die „Baptist Principles“ Was die Baptistengemeinden weltweit verbindet, fassen die sechs „Baptist Principles“ zusammen. 1. Die Bibel als Gottes Wort, daher alleinige Regel und Richtschnur für Glauben und Leben. 2. Die Gemeinde der Gläubigen, daher die Notwendigkeit von Mission und Evangelisation. 3. Die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens, daher Verbindung von Taufe und Gemeindemitgliedschaft. 4. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, daher keine Ämterhierarchie. 5. Die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde, daher Gemeindeleben in einer geistlichen Verantwortung und gleichzeitig Einbindung in einen Gemeindebund. 6. Glaubens- und Gewissensfreiheit, daher Trennung von Kirche und Staat.

Doch woran glauben Baptisten jetzt eigentlich? „Ein klassisches Glaubensbekenntnis gibt es bei uns nicht. Zur Orientierung dienen die ,Baptist Principles’ – sechs Ziele, an denen sich unser freikirchliches Leben orientiert“, so Marquard (siehe Info-Kasten). Baptisten sind also Christen, denen das Wort in der Bibel viel bedeutet und die gemeinsam durch die Taufe ohne Ämterhierarchie gewissenfrei glauben. So oder so ähnlich könnte man die Grundsätze der Baptisten zusammenfassen. „Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten unter den Baptisten. Denn die Freikirchen leben von der Zersplitterung“, sagt Marquard. Das wird im fünften Punkt der „Principles“ deutlich – die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. „Es gibt zwar einen Verband, den Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, aber jede Gemeinde kann ihr religiöses Leben komplett selbst bestimmen“, so Marquard weiter.

Keine Ämter

Der Pastor ist in Elisabethfehn, zu der auch die Baptisten-Gemeinde Sedelsberg zählt, auch der einzige hauptamtliche Mitarbeiter. „Der Rest ist komplett ehrenamtlich organisiert. Kurz gesagt: Jeder Baptist ist sein eigener Papst“, sagt der Kirchenmann. Alle finanziellen Entscheidungen fällt die Gemeindestunde, so heißt die Versammlung der Kirche, oder der Ältestenrat. „Wir könnten als Körperschaft sogar eine Kirchensteuer erheben, wenn wir wollten. Doch das widerspricht der Glaubens- und Gewissensfreiheit in unseren Grundsätzen“, sagt der Pastor.

Trotzdem haben auch die Baptisten mit allen Problemen zu kämpfen, mit denen die Großkirchen zu kämpfen haben. „Auch bei uns gibt es Priestermangel und Frauenordinationen sind immer noch die Seltenheit. Ein Großteil der freikirchlichen Gemeinden schließt Pastorinnen aus. Wir sehen auf dem ersten Blick recht modern aus, doch konservativ sind Baptisten natürlich auch“, sagt Marquard.

82 000 Gläubige

In Elisabethfehn sind zurzeit ungefähr 166 Gemeindemitglieder registriert. „Zu Hochzeiten in den 80er- und 90er-Jahren waren hier mehr als 200 Gemeindemitglieder aktiv“, erinnert sich Marquard. Elisabethfehn ist mit der anhängenden Gemeinde so eine normalgroße Gemeinde der Baptisten. „Große Gemeinden gibt es in Deutschland keine zehn. Insgesamt gibt es nur rund 82 000 Gläubige in 800 Gemeinden in der Bundesrepublik. Das macht eigentlich ganz genau 0,1 Prozent der Bevölkerung aus – fast so wie die FDP“, sagt Marquard mit einem Schmunzeln.

Erste Kolonisten

Warum sich gerade in Elisabethfehn, mitten im katholischen Oldenburger Münsterland, eine Baptistengemeinde gebildet hat, lässt sich ganz einfach an der Geschichte der Moorkolonisation erklären. „Die ersten Siedler, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier her kamen, waren Baptisten“, so Marquard. Die Kolonisten Engelbert Coners und Frerk Ahlers waren laut Forschungen der Gemeinde die beiden ersten Mitglieder der neuen Baptistengemeinde Elisabethfehn. Später kamen die Familien Grass, Eberlei, Bielefeld, Müntinga, Groothoff und Baumann dazu. „Diese Familien sind zum Teil auch heute noch Gemeindemitglieder. Es gibt also eine gewisse Tradition“, freut sich Marquard.

Viel Platz

Doch was machen die Baptisten besser als andere Kirchengemeinden? Darauf hat der Pastor aus dem Stand eine Antwort parat. „Wir machen die bessere Jugendarbeit. Dadurch, dass die Gläubigen sich erst in einem mündigen Alter für den Glauben entscheiden, nehmen sie auch aktiver am Gemeindeleben teil.“ Einen großen Anteil zum Erfolg der Jugendarbeit der Baptisten trägt ihr großes Gemeindezentrum an der Oldenburger Straße mit sich. Dort gibt es einen sehr großen Jugendraum mit großer Sofaecke, Kicker- und Air-Hockey-Tisch, sowie einen Sportraum, der gerade saniert wird. Dazu kommt ein großer Rasenplatz direkt hinter dem Zentrum. „Wir haben viel Platz und das macht die Gemeinde hier am Kanal natürlich auch besonders“, so Marquard.

Diesen Platz räumt er jedem auch bei den Gottesdiensten ein. „Immer wieder bringen wir kreative Elemente in unseren liturgischen Alltag ein. Eine strenge Liturgie gibt es bei uns sowieso nicht“, sagt der Pastor. Das ist auch wieder typisch freikirchlich.