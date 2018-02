Ellerbrock Volle Hütte bei Hof Peters in Ellerbrock. Gut 200 Jugendliche waren am Samstag neugierig auf den Soundmix von DJ Plagge, Pianolektro und DJ Lubu. Mit Blackbeats, Elektro Sounds und bekannten Partyhits brachten die Friesoyther Nachwuchskünstler die Jugendlichen auf der Tanzfläche zum Schwitzen.

Veranstalter Dimitri Hense hatte alles im Griff, vom kühlen Getränk, über satten Sound bis hin zur passenden Beleuchtung. Parkplätze, Pommes und Security – der junge Eventmanager hat alles bedacht, wenn es um eine gute Partystimmung geht. „Die Stimmung war super und die Partygäste werden wiederkommen. Unser Konzept kommt an und das ist die Hauptsache bei unseren Events“, so Hense.

Der 29-jährige Veranstalter will in den kommenden Monaten weiter „Gas geben“, wenn es um gute Partylaune in Friesoythe geht. Am 9. Juni geht es mit dem „Holi-Fest“ beim Gasthof Sieger weiter. Die Nachfrage ist riesig, so Hense, wir werden diesmal Farbkanonen, sogenannte „Shooter“ einsetzen. Und auch das Gelände soll noch mehr mit Farben dekoriert werden. Das Line-Up fürs Holi steht bereits, wird aber erst Mitte Februar bekanntgegeben. Im Umkreis von etwa 30 Kilometern sei es das einzige Holi in diesem Jahr, so Veranstalter Hense.

Das Black Summer Festival auf dem Hof Peters wird am 18. August stattfinden. Auf diese neue Premiere in Friesoythe darf man gespannt sein, war dieses Musikevent 2017 noch am Hollener See in Ramsloh verortet. Ein festes Line-Up gibt es noch nicht – die Planung läuft noch.