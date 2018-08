Emstek Mit einem „musikalischen Vorglühen“ am Samstagabend startete das erste Emsteker Bürgerfest, zu dem die Bürgerstiftung der Gemeinde Emstek eingeladen hatte. Zugleich wurde der neu gestaltete Bürgerpark mit seinem großen Spielplatz, der Seillandschaft, einem behindertengerechten Karussell, weiteren barrierefreien Spielkombinationen sowie Outdoor-Generationensportgeräten und vielem mehr offiziell eröffnet.

Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, trotz der kühlen Witterung einen beschwingten Abend im neu gestalteten Generationenpark, dem ehemaligen Krankenhauspark, zu feiern. „Wir wollten das, was uns als Bürgerstiftung bewegt, nach außen tragen“, betonte Hubertus Aumann, Vorsitzender der Bürgerstiftung, in seiner Begrüßungsansprache. Die Idee eines gemeinsamen Bürgerfestes für die gesamte Gemeinde sei bereits vor einem Jahr entstanden und bei den örtlichen Vereinen und Gruppen sowie bei der Gemeinde auf sehr positive Resonanz gestoßen, freute sich Aumann.

Er dankte den zahlreichen Akteuren und Unterstützern für ihr großes Engagement, so dass ein Bürgerfest für die ganze Familie auf die Beine gestellt werden konnte. Sein besonderer Dank galt der Unterstützung durch die Gemeinde und vor allem den Mitarbeitern des Bauhofes für ihre Unterstützung.

Bürgermeister Michael Fischer lobte in seinem Grußwort das Engagement der Bürgerstiftung, die zahlreiche kulturelle und soziale Aktionen in der Gemeinde unterstütze. Der Stiftung sei es gelungen, einen Abend mit großartigen Bands und ein tolles Familienfest auf die Beine zu stellen, so Fischer. „Gebt Gas und feiert Emstek“, forderte er die Besucher auf. Und die ließen sich das nicht zweimal sagen.

Nachdem das Musikkorps Höltinghausen und der Musikverein Bühren den musikalischen Abend eröffnet hatten, begeisterte die Band „Freaky-FUN-Hundred“ bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt die Zuhörer. Die Gruppe hatte sich aus Lehrerinnen und Lehrern der Kreismusikschulen zusammengefunden und präsentierte mit viel Groove und Swing aktuelle und altbewährte Hits, die von den Musikern völlig neu arrangiert wurden. Zum Abschluss des Abends sorgte die schrille Partyband „Mofa 25“ aus Uelzen mit den größten Hits der vergangenen Jahrzehnte für ausgelassene Stimmung.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie und der Vereine. Ein buntes Bühnenprogramm sowie viele Mitmach-Aktionen wie Ponyreiten, Bubbleball, Hüpfburg, Riesenrutsche und vieles mehr sorgten für einen gelungenen Familiennachmittag. Auch kulinarisch war für die Besucher mit verschiedenen Ständen, Kaffee und Kuchen, einer Weinlounge und vielem mehr bestens gesorgt.