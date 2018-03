Emstek Michael Heyer wird mit Ablauf des 11. März von seiner Aufgabe als Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Margaretha in Emstek entpflichtet. Bis zum Amtsantritt eines neuen Pfarrers wird Pater Alex Mathew MS mit Wirkung zum 12. März 2018 zum Pfarrverwalter ernannt werden.

Der 38-jährige Priester stammt aus Angadikadavu im südindischen Bundesstaat Kerala und gehört zum Orden Unserer Lieben Frau von La Salette. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 2008 arbeitete er zunächst in verschiedenen indischen Einrichtungen des Ordens.

Im Mai 2014 kam Pater Alex nach Deutschland. Im Klausenhof in Dingden lernte er über sechs Monate die deutsche Sprache und vertiefte damit den bereits in Kerala aufgenommenen Deutschunterricht. Ab Oktober wurde er dann in der Pfarrei St. Marien in Bethen als Kaplan eingesetzt.

Ein gutes Jahr später übernahm er 2015 die Aufgabe als Pfarrverwalter in Nordenham, St. Willehad und wurde dann im August 2016 als Kaplan in Emstek, St. Margaretha, eingeführt.

Wie bereits bekanntgegeben, wird Michael Heyer am Pfingstsonntag (20. Mai) als neuer Pfarrer im Forum St. Peter in Oldenburg eingeführt.