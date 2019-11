Emstek Das Benefiz-Dinner der Emsteker Bürgerstiftung hat sich zu einer beliebten Tradition entwickelt. Nach Musical-Klängen, Märchenerzählungen oder auch Frank-Sinatra-Songs war am Samstagabend der Western-Style unter dem Motto „Feuerwasser und Musik“ im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend. Die bestens aufgelegte Band „Sitting Bull“, ein gelungenes Vier-Gänge-Menü und das gemütliche Ambiente im „Roadhouse“ in Schneiderkrug sorgten für einen rundum gelungenen Abend.

Vorstandsvorsitzender Hubertus Aumann begrüßte die mehr als 90 Gäste. Er bedankte sich für die Unterstützung der Bürgerstiftung und betonte, dass dadurch in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche regionale Projekte in den Bereichen Jugend, Kultur und Soziales gefördert werden konnten.

Die Küche des „Roadhouses“ verwöhnte die Gäste mit leckeren amerikanisch-mexikanischen Spezialitäten. Es gab pulled Chicken, zartrosanes Roastbeef sowie Rinderfilet, Rib-Eye-Steak und Rumpsteak. Zwischen den Gängen sorgte „Sitting Bull“ aus Uelzen für ausgelassene Stimmung. Mit Witz und einer gehörigen Portion Coolness präsentierten die drei Vollblut-Musiker Ralf Ziegenbein, Ralf Brockmann und Markus Fellenberg Welthits der vergangenen Jahrzehnte in ihrer ganz eigenen Version. Das Publikum sang, klatschte und schunkelte begeistert mit und auch der leicht veränderte Hit von Patrick Hernandez traf als „Korn to be alive“ den Geschmack. Das Publikum war begeistert und ließ sich nicht zweimal bitten, als rockige Polonaise beim David-Hasselhoff Song „Looking for freedom“ durch den Saal zu ziehen. Die Zuhörer bedankten sich für einen musikalisch erstklassigen und humorvollen Abend bei einer bestens aufgelegten Band, die kurzzeitig durch den Gast-Musiker Hardy Rieger bereichert wurde. Die Gäste forderten mehrmals lautstark Zugaben, die die Band gern erfüllte.