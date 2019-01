Emstekerfeld Eine gelungene Premiere hat die Theatergruppe der Kolpingfamilie Emstekerfeld am Samstag mit ihrem neuen plattdeutschen Stück „Twee Kirls speelt Dame“ gefeiert. Die erste Aufführung des Schwanks in drei Akten von Wilfried Reinehr war genau wie die zweite am Sonntag restlos ausverkauft. Und auch für die Termine am 18. und 25. Januar sowie am 1., 2., 8. und 15. Februar sind keine Karten mehr zu bekommen.

Die Wirtin vom Gasthof „Zum Wilden Eber“ Emma (Manuela Brandsen) lebt mit ihrem Bruder Emil (Tobias Spils) unter einem Dach. Ihr Neffe Wolfgang (Max Bahlmann), genannt Wolfi, hilft in der Wirtschaft.

Emmas Bruder ist ein lediger Leichtfuß, der lieber in jeder Stadt eine andere hat, als sich zu binden. Sein Freund Silvester Schiltz (Michael Grote) steht hingegen unter dem Pantoffel seiner Frau Agathe (Marita Müller). Emil und Silvester waren vor 20 Jahren gemeinsam im Italienurlaub. Als nun im „Wilden Eber“ die junge Italienerin Isabella (Wiebke Lüdeker) auftaucht, die ihren Vater sucht, ahnen beide Schlimmes. Aus Angst, Alimente für 20 Jahre nachzahlen zu müssen, lassen sich beide überreden, von der Bildfläche zu verschwinden.

Die Wirtin, die das strenge Regiment im Hause führt und von ihrem Bruder nicht viel hält, lässt sich auf eine Liebschaft mit dem Beamten Otto Steinbeißer (Stefan Busse) ein. Robert Kummer (Carsten Groneick), ein Vertreter für Bäckereibedarf, tröstet inzwischen die Tochter vom Bäckermeister (Anneke Brockhaus), die wegen der jungen Italienerin von Wolfi verlassen wurde. Für eine Überraschung sorgt die Mutter der Italienerin, Felicitas (Inge Jongebloed). Als Emil und Silvester erfahren, dass es nicht um die Nachzahlung von Alimente geht, sondern dass Isabella ihren leiblichen Vater an ihrem Reichtum teilhaben lässt, will plötzlich jeder der Vater sein.

Die Souffleuse ist Kerstin Prox. Für das Bühnenbild sorgte die Tischlerei Koopmann und für die Maske die Hairlounge Cloppenburg. Die Verantwortung für die Technik hat Theo Bahlmann.