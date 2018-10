Essen Der Anblick lässt das Herz eines jeden Motorfreaks schneller schlagen. Chrom und Lack blitzen in der Sonne, dass man fast geblendet wird. 43 Trikes und rund 100 Teilnehmer kamen zum diesjährigen Treffen mit ihren „Schätzchen“ nach Essen. Das zur Tradition gewordene Treffen gibt es seit sieben Jahren. Diesmal kamen die Teilnehmer unter anderem aus dem Sauerland, aus Edewecht, Moers, Xanten, Hannover, Schöppingen, Solingen, Unna und Oldenburg, aber auch Löningen, Quakenbrück und Essen waren vertreten.

„Wir hatten aber auch schon Gäste aus der Schweiz“, berichtete Bärbel Plohr, die mit ihrem Mann Günther das Treffen ausrichtet. Das Ehepaar aus Essen hat sich vor 13 Jahren diesem Hobby verschrieben. Wie die Plohrs haben einige Triker Kinder mit gesundheitlichen Einschränkungen oder selbst ein Handicap, das das Fahren mit Motorrädern unmöglich macht. „Auslöser für unser Interesse am Trikefahren war damals der Bericht eines Trikers, der für ein Kind Spendenfahrten gemacht hatte, um eine Delfintherapie zu ermöglichen. Damals hatten wir solch eine Therapie ja auch mit unseren Sohn gemacht und wir wurden neugierig. Dieser Triker hatte einen Link zu einem Trikeforum gesetzt, dem ich gefolgt bin. Bis dahin wusste ich nicht einmal was ein Trike ist. Ich habe mich dort irgendwie total wohlgefühlt und bin mit einigen Trikern über einen schriftlichen Austausch in Kontakt getreten. Eine völlig andere Welt für mich“, erinnerte sich Bärbel Plohr.

In den Anfangsjahren sei es immer nur ein eintägiges Treffen gewesen, um an der Motorradsternfahrt von Quakenbrück nach Berge teilnehmen zu können. Daraus habe sich dann der Wunsch entwickelt, ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen, erklärt das motorbegeisterte Ehepaar. Da die Plohrs im Laufe der Jahre die verschiedensten Triketreffen besucht und dort Freunde gefunden haben, finden sich auch immer mehr Dreiradfahrer in Essen ein. Der Campingplatz im Unland in Essen eignet sich ideal für ein solches Event. Alle Trikefahrer beneiden die Ausrichter um diesen Ort.

„Jeder, der hierher kommt, beneidet uns um diese tolle Location“, so Günter Plohr. Am Lagerfeuer am Abend und beim gemeinsames Essen gebe es tolle Gespräche, es werde gefachsimpelt, von Erlebnissen bei Treffen erzählt und Freundschaften würden geschlossen und vertieft.

Viele Triker reisen mit einem kleinen Wohnwagen an, der von ihrem Trike gezogen wird. Allein das ist schon ein Hingucker. Oftmals sind diese aufwendig gestaltet und so gleicht kein Gespann dem anderen. Dass die Trikefahrer auch ein Herz für Tiere haben zeigt sich darin, dass sie für ihre Vierbeiner eine Extrabox angebaut haben.

Ein Höhepunkt der Treffen sind die Ausfahrten, die für Aufsehen sorgen. Den Zuschauern am Straßenrand bietet sich ein imposantes Bild, wenn mehr als 40 Trikes an ihnen vorbei „cruisen“.