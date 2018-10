Essen Am 1. Oktober hat Femke Isermann als neue Vikarin ihren Dienst in der Essener evangelischen Kirchengemeinde aufgenommen. Eine Vikarin ist eine Pfarrerin in Ausbildung, erläuterte dazu Pfarrerin Eva Hachmeister-Uecker, nachdem sich Femke Isermann jetzt in einem Gottesdienst vorgestellt hat.

Die Ausbildung wird etwa zwei Jahre und drei Monate dauern. Sie umfasst zum einen eine Religionslehrerausbildung an der Grundschule Essen. Zum anderen wird Isermann in der Kirchengemeinde alles lernen, was sie braucht, um nach ihrer Ausbildung selbst eine Kirchengemeinde zu leiten und zu versorgen, so Hachmeister-Uecker. Außerdem wird sie während ihrer Ausbildung immer wieder einige Wochen im Predigerseminar Loccum verbringen. Dort werden die praktischen Erfahrungen aus der Kirchengemeinde theoretisch nachbereitet.

In dem Gottesdienst wurde Vikarin Isermann nun von Pfarrerin Eva Hachmeister-Uecker und Pfarrer Michael Uecker mit Gebet und Segen in ihren Dienst eingeführt. Unter großer Anteilnahme der Gemeinde wurde Vikarin Isermann auch vom Gemeindekirchenrat herzlich begrüßt. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Christuskirche gab es bei einem Empfang Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch.