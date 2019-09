Friesoythe Einmal im Rampenlicht stehen, einmal vor großem Publikum singen, einmal Bühnenluft schnuppern – bei „ABBA – The Tribute Concert“ könnte dieser Traum wahr werden. Anlehnend an die Tradition von ABBA, Kinder weltweit dazu zu ermutigen, mit ihnen auf der Bühne „I have a dream“ zu singen, suchen die Veranstalter einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, der oder die am Samstag, 8. Dezember, die Show im Forum am Hansaplatz in Friesoythe unterstützt.

In schrill bunten Kostümen im Stil von ABBA werden die Kinder diesen Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Die Texte und Noten zu „I have a dream“ bekommt der Chor zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes wird das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern geprobt.

Wenn der Chor oder die Klasse aus Kindern zwischen sechs und 14 Jahren besteht und diese keine Angst vor großen Bühnen und großem Publikum haben, dann können sich die Gruppen per Mail bewerben unter: mirjam.berthel@resetproduction.de. Bilder und Infos zum Chor sowie (soweit vorhanden) Links zu Videos von Auftritten sind wünschenswert. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Bis Ende September entscheidet das ABBA-Kreativteam, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.

Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort erhältlich in Friesoythe in der Buchhandlung Schepers und Tholen Reisen sowie unter Telefon 0365/548 1830.

Mehr Infos unter www.abbathetributeconcert.de