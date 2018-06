Friesoythe Sie haben ein schweres Thema angepackt und sich intensiv damit beschäftig. Das aktuelle Theaterstück der Mittelstufen-Theater-AG des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Friesoythe handelt von Rechtsextremismus, von Gewalt und Macht.

In „Hass im Herzen“ (Buch von Margret Steenfatt) geht es um die Schülerin Maria Kaminski, die der „Legion Nord“ beitritt, einer Nazi-Gruppe, der auch einige ihrer Klassenkameraden angehören. Hier lernt sie auch ihren Mitschüler Constantin, kurz „Conny“, genauer kennen. Obwohl die beiden anfangs guter Dinge sind und zu ihren Werten stehen, bekommen sie nach einigen Zwischenfällen und Konfrontationen mit tatsächlichen Nazi-Ideologien ein unwohles Gefühl bei der Sache. Ihr Sektionsführer Herr Westermann ist über ihre neue Sichtweise gar nicht erfreut.

Erstmals führt die Mittelstufen-Theater-AG (17 Acht- und Neuntklässler) unter der Leitung von vier Zehntklässlerinnen, Mara Gronowski, Jantje Lindner, Felice Paul und Sarah Luttmann, ein Theaterstück auf. Geprobt wird seit dem Herbst 2017.

Die drei Aufführungen finden am 8., 12. und 15. Juni im Forum am Hansaplatz um jeweils 19.30 Uhr statt. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf beim AMG für drei Euro und an der Abendkasse für fünf Euro erhältlich.